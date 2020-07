Comitê Gestor de Mogi se reúne com instituições do ensino superior e escolas profissionalizantes

O Comitê Gestor de Retomada Gradativa das Atividades Econômicas se reuniu na tarde desta segunda-feira (20/07), de forma online, com representantes das instituições de ensino superior e escolas profissionalizantes. O objetivo é planejar a retomada das atividades laboratoriais e práticas, que estão previstas para quando a cidade completar 14 dias na fase 3 – Amarela do Plano São Paulo do Governo Estadual. A expectativa é de esta retomada aconteça a partir da próxima segunda-feira, dia 27.

“O objetivo do Comitê é de que a curva de aprendizado do que estabelece o Plano São Paulo e os protocolos sanitários seja crescente para que no momento da reabertura todo este planejamento que estamos fazendo junto aos diferentes setores da economia esteja adequado ao que é necessário para este período”, avaliou Juliano Abe, responsável pelo Comitê Gestor. O próximo setor a se reunir com o Comitê será o de escolas não-reguladas.



O regramento previsto para as instituições de ensino superior e escolas profissionalizantes é de que as atividades presenciais e laboratoriais sejam feitas com até 35% dos alunos matriculados e não há limitação de horário, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 65.061/2020. Os estabelecimentos devem seguir o protocolo sanitário, que está disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.



A reunião contou com a participação do pró-reitor da Universidade de Mogi das Cruzes, Claudio Brito, que participou da organização da retomada junto à Secretaria Estadual de Educação. “Esta antecipação das aulas práticas tem o objetivo de concluirmos o primeiro semestre os cursos, em especial, da área de Saúde, como Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia e Odontologia, que acabou sendo incluída também”, disse.



Instituições com protocolos sanitários específicos enviaram seus documentos para adequações no protocolo geral de acordo com as necessidades destes estabelecimentos. Na reunião foi reforçado que, mesmo com o retorno das atividades práticas, é importante a manutenção das aulas remotas. O Comitê destacou ainda o curso gratuito de prevenção ao novo coronavírus para diversas áreas de negócios, disponível pelo link https://www.institutomix.com.br/covid-prefeitura-mogi/.



Participaram da reunião o vereador Pedro Komura, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Simei Baldani e o diretor de Novos Negócios da Pasta, Luiz Pinheiro, que integram o Comitê Gestor. O presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Marcos Zatzuga e o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez também acompanharam o encontro. Mais informações sobre o Comitê pelo telefone 4798-5171 e pelo e-mail desenvolvimento@pmmc.com.br