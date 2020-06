Comitê Gestor de Retomada de Mogi divulga relações de atividades e canais de atendimento

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Comitê Gestor de Retomada Gradativa de Atividades Econômicas, divulgou nesta quarta-feira (17) as relações das atividades permitidas e as não permitidas neste momento em que Mogi das Cruzes se encontra na fase 2-laranja, no Plano São Paulo, de acordo com o Decreto Estadual nº 64.994/20. O Comitê também está divulgando um canal de atendimento para o esclarecimento de dúvidas via telefone ou e-mail.

“Empresários, comerciantes, instituições sem fins lucrativos, entre outros segmentos da economia de nossa cidade podem verificar nas relações quais as atividades estão ou não permitidas nesta fase. Criamos também canais de atendimento pelo telefone e e-mail para todos que tiverem dúvidas sobre os procedimentos e outras informações possam entrar em contato conosco”, disse o vice-prefeito Juliano Abe, responsável pelo grupo de trabalho, que reúne profissionais de saúde e de desenvolvimento econômico.

Entre outras frentes, o comitê atuará na criação, revisão e/ou validação e monitoramento de protocolos sanitários; tabulação de dados epidemiológicos e econômicos; avaliação de indicadores e de atividades econômicas e seus respectivos processos. Também integram o comitê, os secretários municipais Simei Baldani (Desenvolvimento Econômico) e Henrique Naufel (Saúde); a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Paula Mateus Santos, e o vereador e presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Direito do Consumidor da Câmara Municipal, Pedro Hideki Komura.



As atividades relacionadas como não permitidas admitem o livre funcionamento de serviços administrativos de escritório, seguindo os protocolos sanitários, bem como fazer uso do meio digital. Já as atividades permitidas se dividem entre as essenciais e as que foram flexibilizadas com restrições. Os arquivos estão disponíveis nos links abaixo. Os canais de atendimento do Comitê Gestor são o telefone 4798-5171 e pelo e-mail desenvolvimento@pmmc.com.br (Kelli Correa Brito)