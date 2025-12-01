Como montar metas profissionais realistas para 2026 no mercado jurídico

Planejar o próximo ano costuma ser um desafio para profissionais do Direito, especialmente mulheres negras que enfrentam jornadas múltiplas, barreiras estruturais e expectativas elevadas dentro do mercado jurídico. Com 2026 se aproximando, a advogada e fundadora da Black Sisters in Law, Dione Assis, compartilha orientações práticas para quem deseja elaborar metas realistas, alcançáveis e alinhadas ao futuro da profissão.

Segundo Dione, o primeiro passo é entender o próprio momento. “Antes de escrever qualquer meta, é essencial reconhecer onde você está e quais recursos realmente tem tempo, energia, rede de apoio, oportunidades e limites. Metas realistas nascem da verdade, não da pressão”, afirma.

Outro ponto central é diferenciar objetivos estruturais de metas operacionais. No Direito, isso significa olhar para crescimento profissional, especializações, construção de reputação, prática jurídica e desenvolvimento pessoal. Para Dione, metas precisam dialogar com a realidade do setor. “O mercado jurídico está mudando. ESG, diversidade, tecnologia e compliance ganharam força e devem seguir em alta em 2026. Profissionais que quiserem crescer precisam encaixar suas metas nesses movimentos, e não apenas em desejos soltos".

Dione também destaca a importância de criar um planejamento com microetapas, evitando metas grandiosas demais, difíceis de acompanhar. “É muito comum ver profissionais do Direito criarem metas enormes e inalcançáveis. A verdadeira mudança vem de passos pequenos, feitos com constância. Uma meta sem plano de ação é só uma intenção bonita”.

Para mulheres negras, que frequentemente enfrentam jornadas duplas e ambientes pouco inclusivos, Dione reforça que o planejamento precisa ser ainda mais cuidadoso. “Nós carregamos muitas exigências externas e internas. Por isso, metas realistas também precisam considerar autocuidado, limites, descanso e suporte emocional. Crescer na carreira não pode custar sua saúde”.

O processo, segundo ela, também deve incluir indicadores de evolução, que vão além de números. “No Direito, sucesso não é apenas faturamento ou número de clientes. É maturidade jurídica, consistência, reputação e impacto social. Para 2026, eu incentivo que mais profissionais registrem seus avanços qualitativos, porque eles mostram o quanto a trajetória está evoluindo".

Ao final, Dione lembra que metas são guias, não prisões. “Planejar o ano não é se colocar numa caixa. É construir um caminho possível, respeitando quem você é e onde quer chegar. 2026 será um ano de grandes transformações no mercado jurídico, e quem planejar com consciência e estratégia vai avançar com mais segurança e propósito".