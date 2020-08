Competição de empreendedorismo tem inscrições abertas para alunos do Ensino Médio

Alunos do Ensino Médio do ensino público e privado podem se inscrever, até 27 de agosto, na competição de empreendedorismo Inova Jovem 2020 promovida pela Agência de Inovação Inova da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A competição online é totalmente gratuita.

Para participar, os estudantes devem formar equipes de três a cinco alunos e inserir uma ideia de um projeto inovador, seja um produto, serviço ou processo. As inscrições devem ser feitas pela internet.

No Inova Jovem, os alunos participarão de atividades capacitadoras com o objetivo de desenvolver modelos de negócio com impacto social. A novidade desta edição é a realização totalmente online, que facilita o acesso de equipes de todos os cantos do Brasil.

Conteúdos

Com o foco no desenvolvimento modelos de negócio que se sustentem financeiramente e ao mesmo tempo produzam benefícios para a sociedade, o projeto tem que estar baseado em um dos cinco Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), selecionados para a competição: Saúde e Bem-Estar; Educação de Qualidade; Energia Limpa e Acessível; Cidades e Comunidades Sustentáveis, e Consumo e Produção Responsáveis.

Para a transformação dos projetos em modelos de negócios, os estudantes receberão as capacitações necessárias para empreender: workshop de inovação, canvas e negócios sociais; treinamentos de pitch e mentorias com profissionais de vasta experiência no mercado.

Avaliação

Após a capacitação, as equipes devem entregar os canvas para serem avaliados e concorrerem a uma vaga para a final online. As finalistas competirão com apresentações em forma de pitch no dia 23 de outubro, às 15h.

As seis equipes com os melhores modelos de negócio avaliados irão para a final e poderão concorrer a até R$ 5 mil reais por equipe, mais certificados. Mais informações podem ser conferidas no regulamento e os interessados devem tirar dúvidas pelo e-mail inovajovem@inovaunicamp.org.

Sobre o Inova Jovem

O Inova Jovem foi criado em 2014, com o objetivo de apresentar o empreendedorismo como opção de carreira para jovens do Ensino Médio, além de suprir a falta desse tipo de cultura nas escolas. A competição, que já capacitou mais de 2.100 alunos, no ano passado bateu seu recorde de participação: 173 equipes inscritas, 681 alunos dispostos em sete estados brasileiros e o Distrito Federal.