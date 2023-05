CONCAN 2023: maior evento de cancerologia do país com foco multidisciplinar acontece em Salvador

Nos dias 28 e 29 de julho de 2023, a cidade de Salvador, na Bahia, sediará o XXIII Congresso Brasileiro de Cancerologia (CONCAN), presidido pelo Dr. Enaldo Melo, o maior evento de cancerologia do país com foco multidisciplinar. O congresso será realizado no Centro de Convenções de Salvador e espera receber um público estimado de 2 mil pessoas.

Promovido pela Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC), o CONCAN reunirá institutos de pesquisas, universidades, médicos e gestores da saúde das principais organizações do país para discutir as melhores práticas que mobilizam profissionais da área Oncológica, além do compartilhamento da experiência do Cone Sul em prevenção e tratamento do câncer, através da Federação das Sociedades de Cancerologia da América do Sul (FESCAS), representada pelo presidente Dr. Luís Werneck e todas as sociedades que a compõe.

O congresso contará com a presença de renomados especialistas internacionais e nacionais e tem o objetivo de apresentar os avanços da oncologia clínica, onco-hematologia, biologia molecular e genética, debatidos na Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), e discussões sobre diferentes capítulos em cancerologia, como:

Aspecto multidisciplinar, contando com a Enfermagem Oncológica, Farmácia, Psico-Oncologia, Nutrição, Reabilitação Fisioterápica, Cuidados Paliativos e Estomatologia;

Discussão de políticas públicas, educação e prevenção em Oncologia;

Avanços na Cirurgia Oncológica (Cirurgia Robótica, endoscopia etc.);

Avanços na Radioterapia.

Dr. Ricardo Antunes, cirurgião Oncológico e presidente da SBC, afirma que o congresso contribuirá para a atualização profissional e a troca de experiências com a presença de uma equipe multidisciplinar, além de abordar inovações tecnológicas em cirurgias robóticas em todas as áreas da oncologia.

"O que diferencia este congresso dos outros é que reúne todas as especialidades ligadas à atenção ao paciente com câncer, compõe outras disciplinas, desde pesquisas, diagnósticos, tratamento, cuidados paliativos, medicina nuclear e psicologia, além da discussão sobre educação e política de saúde pública para o acesso equitativo à oncologia", explica Dr. Ricardo.

Para o presidente, o congresso será enriquecido e repleto de inovações, com vários painéis distribuídos em setores da oncologia, tanto clínica quanto cirúrgica. "Mais de 200 profissionais da área de saúde estarão presentes: cirurgiões, urologistas, neurologistas, dermatologistas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, otorrinolaringologistas, geriatras, oncoginecologista, mastologia, cirurgião de Cabeça e Pescoço, cirurgião abdominal e torácica, destaca.

Na ocasião, os profissionais poderão apresentar todas as inovações, além de atualização e trabalhos científicos. "Teremos novidades sobre o que se faz de melhor no mundo do tratamento, diagnóstico e pesquisa do câncer", pontua Dr. Ricardo.

Alerta sobre a doença

O câncer se tornou um dos principais desafios de saúde pública no Brasil, com mais de 600 mil novos casos registrados a cada ano. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença é atualmente a segunda principal causa de mortes no país, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. “O Congresso Brasileiro de Cancerologia desempenha um papel crucial na disseminação do conhecimento científico e na promoção de debates e discussões sobre a doença no país”, finaliza Dr. Ricardo.

Lançamento do Livro

Durante o congresso, também será lançada a 3ª edição do livro "Prevenção de Câncer da Sociedade Brasileira de Cancerologia", prefácio do Dr. Adelson Alves, presidente do grupo HEMOMED, preâmbulo de Carlos Alberto de Nóbrega e da jornalista Cláudia Colucci. A obra é de caráter institucional e conta com a participação de renomadas personalidades do cenário médico. A capa da bibliografia foi elaborada pelo renomado cartunista Mauricio de Sousa. Além disso, serão destacados trabalhos científicos de excelência com o prêmio: Luís Antônio Negrão.



A programação completa do XXIII Congresso Brasileiro de Cancerologia (CONCAN) e as inscrições estão disponíveis no site oficial do evento:

https://concan2023.com.br/site/concan2023/sobre-o-evento