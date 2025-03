Concessão das linhas 11, 12 e 13 criará mais de 15 mil empregos em São Paulo

A concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens urbanos deve criar mais de 15 mil empregos diretos e indiretos no estado de São Paulo. Com R$ 14,3 bilhões em investimentos previstos ao longo de 25 anos, o Lote Alto Tietê terá seu leilão nesta sexta-feira (28). O projeto inclui a construção de novas estações e a expansão das linhas.

A concessão terá impacto direto no mercado de trabalho, criando postos em diversas áreas, como construção civil, manutenção e operação ferroviária. Durante as obras, milhares de profissionais serão contratados para atuar na ampliação da infraestrutura, na reforma de estações e na modernização dos sistemas. Com a operação plena das linhas, novas vagas serão abertas para a gestão e manutenção dos serviços, garantindo empregos de longo prazo.

Além do impacto na geração de empregos, o projeto estimulará o crescimento econômico ao fortalecer a cadeia produtiva do setor ferroviário. Fornecedores de equipamentos, materiais e serviços serão beneficiados pelos investimentos, gerando mais oportunidades e dinamizando a economia local.

As melhorias no transporte também favorecerão trabalhadores e estudantes, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando o acesso a oportunidades profissionais e educacionais. A expansão da Linha 13-Jade até Bonsucesso, por exemplo, beneficiará diretamente mais de 200 mil moradores de Guarulhos, facilitando o acesso ao Aeroporto Internacional e ao centro de São Paulo.

O projeto prevê a construção de oito novas estações, a reforma de outras 24 e a reconstrução total de quatro, além da ampliação de mais de 25 km de trilhos. A Linha 11-Coral será estendida até a Estação César de Souza, com quatro novas estações. Já a Linha 12-Safira chegará a Suzano, garantindo mais conexões e novas oportunidades de emprego. A Linha 13-Jade será ampliada até Gabriela Mistral e Bonsucesso, atendendo a uma demanda antiga da população.

Com essas mudanças, a expectativa é que as três linhas transportem juntas cerca de 1,3 milhão de passageiros por dia em média até 2040, garantindo mais qualidade de vida, acesso ao mercado de trabalho e desenvolvimento econômico para toda a Região Metropolitana de São Paulo.