Concessionária alerta sobre cuidados com energia nas festas de Réveillon

O Réveillon é um período de celebração e a EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, deseja que todos se divirtam na passagem do ano com consciência e segurança. Pensando nisso, a Companhia reuniu dicas para a utilização de fogos de artifício e das decorações típicas das festas de forma prudente.

A Concessionária alerta que o manuseio de fogos e rojões exige muita atenção e lembra a população que é extremamente importante buscar locais descampados, longe da rede elétrica e isolados da aglomeração de pessoas.

Já no caso de enfeites, luzes, faixas, placas e outros tipos de objetos decorativos, vale lembrar que é proibido a fixação nos postes e fios de alta tensão. O mesmo vale para equipamentos como transformadores, estruturas e meios de transmissão de energia, incluindo cabos e demais componentes da rede, energizados ou não. Além de muito perigoso, os enfeites dificultam o acesso dos eletricistas para a manutenção do sistema em caso de necessidade.

A Distribuidora ressalta, ainda, que fazer ligações clandestinas, os famosos “gatos”, comprometem a qualidade da energia e gera sobrecargas, que podem levar à interrupção no fornecimento, provocar oscilações de tensão e ocasionar a queima de eletrodomésticos, além de acidentes. A fraude e o furto de energia são considerados crime e o consumidor regular é quem arca com os custos daqueles que realizam a irregularidade.

Para mais informações, solicitações e denúncia de possíveis riscos com a rede elétrica, ou comunicar a interrupção do serviço, a EDP orienta à população a entrar em contato pelos canais de atendimento: