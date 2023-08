Concurso elege Corte do Itaquá Rodeio Fest 2023

O Itaquá Rodeio Fest já tem a sua Corte. A coroação aconteceu na noite dessa 5ª feira (24/8), com realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Itaquaquecetuba-SP. Organizado na sede da pasta, o concurso reuniu as dez candidatas que se classificaram para a final. Um público de pouco mais de 300 pessoas agitou a torcida pelas concorrentes e, por fim, pela rainha e pelas princesas eleitas e que vão representar oficialmente a cidade nos sete dias de evento.

O maior rodeio de portas abertas do Brasil terá como rainha Jenifer Amorim, acompanhada da 1ª princesa, Aparecida Neo, e da 2ª princesa, Jessica Likenze. Durante a avaliação das candidatas, foram levados em consideração critérios como beleza, elegância, simpatia, desenvoltura e comunicação.

As vencedoras foram premiadas com troféus e faixas alusivas aos títulos. Na oportunidade, a rainha do Rodeio 2022, Daiane Silva, passou a faixa para a Corte do Itaquá Rodeio Fest 2023.

Todas as candidatas deste ano passaram por uma rigorosa seletiva antes do evento final. O prefeito da cidade e responsável por trazer o rodeio para Itaquá, delegado Eduardo Boigues (PP), e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Prates Boigues, prestigaram a coroação. Em seu pronunciamento, Boigues reiterou a importância da Corte do Itaquá Rodeio Fest para a cidade:

“Foi uma noite especial. Todas as concorrentes superaram as expectativas. Absolutamente, todas as candidatas fizeram uma apresentação digna do Itaquá Rodeio Fest. Mais uma vez, o evento será representado em alto nível por sua rainha e princesas, com muito carisma e simpatia. A Secretaria de Cultura acertou mais uma vez em organizar o concurso”.

Atrações e ingressos

Com patrocínio da Chevrolet e de outras importantes marcas, como Toledo Ambiental, Cerveja Império, Plena Saúde, Sucata Guarulhos e Quavo Construtora, o Itaquá Rodeio Fest será realizado de 6 a 16 de setembro - mês em que a cidade comemora 463 anos de emancipação política-administrativa. Os sete dias de festa terão entrada gratuita, ações solidárias e custo zero para o município.

A festa será realizada numa mega estrutura, que já está sendo montada no Jardim Adriane, bairro vizinho à rodovia Ayrton Senna - estrada Governador Mário Covas Júnior (acesso próximo ao número 1.355).

Os principais artistas da atualidade estão na programação: Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Marcos e Bueno, Thiaguinho, Ana Castela, Léo Santana, DJ Alok e Maju Santana.

Os ingressos gratuitos para os setores de arena e da arquibancada ainda podem ser trocados por alimentos não-perecíveis. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Itaquá. A troca acontece na Praça Central, de 2ª a 6ª, das 9h às 17h, e no Itaquá Park Shopping, todos os dias, das 10h às 22h. É permitida a aquisição de um ingresso por CPF para cada dia de atração artística.

Já para assistir aos shows no frontstage (em frente ao palco), na área VIP e nos camarotes, a entrada custa a partir de R$ 60. O rodeio também terá ingresso de camarote individual e de camarotes corporativos (para até dez pessoas). As vendas acontecem exclusivamente pelo WhatsApp (019) 99177-7940.

SERVIÇO:

Itaquá Rodeio Fest

De 6 a 16 de setembro

Itaquaquecetuba-SP

Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação:

6/9 - 4ª feira

Maiara e Maraisa

7/9 - 5ª feira

Gusttavo Lima

8/9 - 6ª feira

DJs Alok e Maju Santana

9/9 - Sábado

Zé Neto e Cristiano / Marcos e Bueno

10/9 - Domingo

Ana Castela

15/9 - 6ª feira

Thiaguinho

16/9 - Sábado

Léo Santana / DJ Maju Santana

Ingressos:

- Gratuitos, com troca solidária por alimentos para arena e arquibancada;

- A partir de R$ 60, para frontstage (frente do palco)

- Camarote individual e camarotes corporativos (para até dez pessoas): vendas exclusivamente pelo WhatsApp (019) 99177-7940.

Onde fazer a troca dos ingressos solidários:

- Praça Central de Itaquá

De 2ª a 6ª, das 9h às 17h.

- Itaquá Park Shopping

Todos os dias, das 10h às 22h.