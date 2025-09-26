Concurso Miss Orquídea é retomado e resgata tradição em Poá

A cidade de Poá se prepara para reviver uma de suas tradições mais marcantes. O Orquídea Fest Poá 2025 traz de volta o concurso Miss Orquídea, que marcou gerações e faz parte da memória afetiva dos poaenses. As inscrições para participar da seleção já estão abertas e seguem até o dia 30 de setembro. A grande final está marcada para o dia 17 de outubro, na Praça de Eventos.

A retomada do concurso foi confirmada pelo prefeito Saulo Souza, que destacou o desejo de resgatar todo o brilho da festa com a escolha da Miss Orquídea e três princesas. Podem participar mulheres de 18 a 32 anos. Não é necessário ter experiência.



As interessadas devem se inscrever gratuitamente pelo link http://sympla.com.br/evento/miss-orquidea-orquidea-fest-poa-2025/3133004. O processo contará com etapas de preparação e seleção, incluindo um workshop motivacional no dia 1º de outubro, que pretende dar mais segurança às candidatas, independentemente de experiência anterior em concursos. Logo após o workshop, ocorrerá a seletiva presencial que definirá as finalistas. Todas as etapas do concurso estão sendo organizadas pela produtora Página VIP, responsável pelo evento em parceria com a Secretaria de Cultura de Poá.

O júri será formado por profissionais e personalidades influentes do Alto Tietê, que avaliarão critérios como carisma, segurança e entrevista. Além disso, haverá participação popular por meio de votação on-line. A produtora, com mais de 13 anos de experiência e mais de 20 concursos realizados na região, será responsável por conduzir todos os trabalhos.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da retomada do concurso. “O Orquídea Fest 2025 marca o retorno do concurso Miss Orquídea, uma iniciativa criada nas primeiras edições da festa para valorizar a representatividade feminina e ampliar a divulgação da festa. O concurso, que encantou gerações e fez parte da memória afetiva da cidade, volta agora para coroar novas histórias e trazer essa alegria de volta para a nossa população”, afirmou.

Já o secretário de Cultura, Paulo Barbosa, relembrou o papel histórico do evento. “A Festa das Orquídeas nasceu em 1970 e desde 1972 foi incrementada com as representantes femininas. Neste ano vamos resgatar essa histórica tradição com um belíssimo evento.”

Orquídea Fest Poá

O Orquídea Fest Poá 2025 acontecerá de 23 a 26 de outubro, na Praça de Eventos, reunindo exposição de orquídeas, feira gastronômica, de plantas e de empresas da cidade, além de apresentações culturais e shows musicais com artistas nacionais e locais. A programação busca resgatar a história da tradicional Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Poá e também valorizar as referências e influências que o município recebeu ao longo de sua trajetória. Para isso, o evento homenageará neste ano a Holanda.