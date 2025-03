Concurso para professores em Itaquá é suspenso após denúncias

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), anunciou, na noite desta sexta-feira (14), a suspensão do concurso público para professores da rede municipal de ensino. A medida ocorreu após questionamentos dos candidatos. De acordo com relatos, funcionários comissionados da administração municipal teriam sido aprovados nas primeiras colocações. O DS também recebeu recebeu reclamações de pessoas que realizaram a prova.

“Estamos suspendendo o Concurso Público para professores da rede municipal”, iniciou o prefeito, em vídeo publicado em suas redes sociais ao lado de Maria Cristina Perpetuo, secretária de Educação do município.

Segundo o prefeito, a empresa responsável pela realização do concurso solicitou a prorrogação do prazo para apurar os apontamentos feitos pelos candidatos. “A informação é de que interpuseram mais de 500 recursos. Para poder analisar, precisamos de mais prazo para mostrar mais lisura, de maneira transparente, para depois que tudo for apurado, apresentar a vocês de maneira definitiva. Vamos conceder esse prazo. Quanto tivermos a devolutiva, passaremos para todos vocês”, prosseguiu Boigues.

“Não haverá omissão da nossa parte. Iremos acompanhar até que tudo seja esclarecido”, garantiu a secretária.

Prefeitura

A Prefeitura de Itaquá também se pronunciou sobre o assunto. A administração municipal informou que solicitou, em caráter emergencial, “esclarecimentos por por parte do Instituto IGD-RH”, empresa responsável pelo exame. “Caso a instituição e a administração municipal identifiquem qualquer tipo de inconsistência, providências serão tomadas a fim de garantir a transparência e a lisura do certame”, disse a Prefeitura em comunicado.