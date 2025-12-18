Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/12/2025
Condemat abre inscrições para capacitar agricultores da região

Iniciativa oferece 300 vagas gratuitas para produtores rurais e agentes públicos municipais de Biritiba, Mogi, Salesópolis e Suzano

17 dezembro 2025 - 22h00
Condemat abre inscrições para capacitar agricultores da regiãoCondemat abre inscrições para capacitar agricultores da região - (Foto: Divulgação)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Instituto Água Sustentável (IAS) estão com inscrições abertas para o projeto “Capacitação da População Rural em Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação na APRM Alto Tietê-Cabeceiras”, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (FEHIDRO). A iniciativa oferece 300 vagas gratuitas para agricultores e agentes públicos municipais de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano.

As capacitações serão realizadas a partir de fevereiro, em oficinas presenciais que combinam teoria e prática sobre conservação dos mananciais, boas práticas agrícolas e uso eficiente da água na irrigação. Os interessados já podem se inscrever pelo site capacitaagro.condemat.sp.gov.br, pelo WhatsApp (11) 99661-5747, ou presencialmente na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI (Av. Candido Xavier de Almeida, 35 - Centro Cívico, Mogi), no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes (Av. Japão, 205 - Alto Ipiranga, Mogi), ou nas secretarias de Agricultura dos municípios contemplados.

Nas últimas semanas, as equipes do projeto visitaram as propriedades rurais para ouvir os produtores, compreender os desafios locais e reconhecer as necessidades reais de cada território. Essa escuta no campo orienta todo o conteúdo das oficinas, garantindo que a formação seja útil e reflita o que cada comunidade rural realmente precisa. Ao final do processo, todos os participantes receberão o “Guia de Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação”, que servirá como referência permanente para agricultores, técnicos e instituições da região.

Segundo o coordenador da Câmara Técnica de Agricultura do Condemat+ e vice-prefeito de Biritiba Mirim, Toshi Omura, a capacitação é uma oportunidade valiosa para os produtores rurais. “É fundamental que nossos agricultores participem e aproveitem esse conhecimento que vai impactar diretamente o manejo do solo, o uso eficiente da água e a proteção dos mananciais da região”.

A diretora do Instituto Água Sustentável, Bruna Soldera, também destaca que a iniciativa é resultado de uma parceria sólida voltada ao desenvolvimento sustentável. “Esse é um projeto que oferece ferramentas práticas e estratégicas para fortalecer a agricultura regional e garantir que os recursos hídricos sejam preservados de forma responsável”.

Já o secretário executivo do Condemat+, Adriano Leite, reforça o convite aos produtores e agentes públicos da região. “Esse é o momento ideal para que os produtores rurais e demais interessados se inscrevam e participem da capacitação. O curso foi pensado para oferecer orientação técnica gratuita, acessível e aplicável, promovendo o uso eficiente da água e a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis no dia a dia do campo”, destacou.

As inscrições podem ser feitas pelo site capacitaagro.condemat.sp.gov.br, pelo WhatsApp (11) 99661-5747, ou presencialmente na CATI, no Sindicato Rural ou nas secretarias de Agricultura dos municípios. Dúvidas e mais informações podem ser encaminhadas para o e-mail institutoaguasustentavel@gmail.com.

