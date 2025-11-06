Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/11/2025
Região

Condemat ajuda na capacitação de agentes de 4 cidades da região

Formatura de Guardas Civis Municipais reforça integração em Segurança Pública durante cerimônia em Guarulhos

06 novembro 2025 - 21h00Por da Região
Condemat ajuda na capacitação de agentes de 4 cidades da regiãoCondemat ajuda na capacitação de agentes de 4 cidades da região - (Foto: Umaitá Pires/PMG)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) possibilitou a formatura de 118 Guardas Civis Municipais das cidades de Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Arujá, realizada nesta quinta-feira (06/11), por meio do acordo de cooperação que fortalece a integração regional e o aprimoramento técnico das corporações. 

A cerimônia aconteceu no Bosque Maia, em Guarulhos, e marcou a conclusão da primeira turma da Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Afag), referência no Estado de São Paulo.

Participaram do evento o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, e o vice-prefeito, Thiago de Azevedo Lopes Fonseca, o Thiago Surfista; o prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla; o vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke, representando a prefeita Priscila Gambale; e o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Arujá, Washington Luis Beolchi Adami, além de demais autoridades municipais e representantes das corporações. 

Ao todo, 130 guardas concluíram o curso, dos quais 125 compareceram à formatura, sendo 59 de Guarulhos, 30 de Ferraz, 25 de Santa Isabel e quatro de Arujá, além de sete agentes do município de Francisco Morato.

A capacitação, iniciada em maio, contemplou cerca de 1.000 horas/aula, com disciplinas teóricas e práticas voltadas à formação completa dos profissionais. Entre os conteúdos, estavam responsabilidade funcional, ética profissional, mediação e resolução de conflitos, armamento e tiro, normas disciplinares, atos administrativos e noções de direito. 

A unificação do treinamento em Guarulhos foi viabilizada pelo acordo técnico coordenado pelo Condemat+, garantindo padronização e qualidade no preparo das equipes.

De acordo com o secretário do Condemat+ e prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, a iniciativa fortalece a Segurança Pública e evidencia o compromisso das cidades em avançar conjuntamente na proteção dos cidadãos e na valorização dos profissionais da área. "Este trabalho é mais um marco para o Alto Tietê e região, reafirmando a importância da união entre municípios na construção de soluções integradas para desafios comuns", comentou.

