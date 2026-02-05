Condemat+ apresenta demandas ao Governo Federal para fortalecer políticas públicas regionais

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) apresentou, nesta quinta-feira (05/02), um conjunto de demandas estratégicas ao Governo Federal. A oportunidade se deu durante visita da gerente de Assuntos Federativos da Presidência da República, Heluíza Silva, responsável pela região Sudeste. Na ocasião, o presidente do consórcio e prefeito de Arujá, Luis Camargo, entregou um ofício com pleitos da região e solicitou agenda nos ministérios para aprofundamento das propostas.

Ao lado do prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, Camargo apresentou pautas relacionadas à articulação com políticas de agricultura familiar; ao apoio à assistência social; ao incentivo a micro e pequenas empresas e às linhas de financiamento; à educação digital e à formação docente; ao fomento a políticas de enfrentamento às mudanças climáticas e ao financiamento de projetos regionais; à implantação de uma Casa da Mulher Brasileira; à inclusão da pessoa com deficiência; e ao apoio à segurança pública e à defesa civil, além de ações para o fortalecimento do turismo regional.

Durante a visita, Heluíza ainda foi recepcionada pela Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT+, oportunidade em que secretários municipais também reforçaram a relevância do cofinanciamento da saúde pública e da atuação integrada. “A nossa maior demanda é o financiamento do SUS. Estamos na ponta do atendimento ao cidadão, e essa interlocução federal é indispensável”, afirmou o coordenador do grupo e secretário de Saúde de Arujá, Leonardo Santos dos Reis.

Nesta área, ainda foram destacadas demandas como a ampliação e recomposição dos tetos do SUS, o credenciamento de equipes de Saúde da Família, a implantação de plataforma de saúde digital e estudos para pactuação regional visando ao atendimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Também foi reforçada a importância da continuidade de investimentos federais em projetos estruturantes, como os novos hospitais em construção em Arujá, Guararema e Suzano.

A representante federal, que esteve acompanhada pelo vereador mogiano Iduigues Martins, reforçou sua disponibilidade em auxiliar a região e destacou o papel da gerência na aproximação com os municípios. “Temos a tarefa de facilitar o relacionamento com as cidades. Existe uma série de ações previstas que precisam ser provocadas. Vamos combinar um fluxo de demandas para acompanhamento, mantendo esse diálogo direto”, afirmou Heluíza.

Já o presidente do consórcio, Luis Camargo, enfatizou a importância da articulação. “Sou grato pela oportunidade de conseguir manter essa porta aberta em Brasília. Vamos avançar em necessidades de âmbito regional, facilitando o trâmite e criando oportunidades para novos projetos com o Governo Federal”, declarou. “Queremos que os municípios construam pautas conjuntas e, a partir disso, faremos reuniões temáticas. Vamos tratar de saúde, habitação, defesa civil e outros temas para avançar nessas agendas”, concluiu o prefeito.