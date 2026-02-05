Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 05 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Condemat+ apresenta demandas ao Governo Federal para fortalecer políticas públicas regionais

Presidente Luis Camargo entregou ofício com pleitos e solicitou agenda nos ministérios para aprofundamento das propostas

05 fevereiro 2026 - 14h20Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação/Condemat+)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) apresentou, nesta quinta-feira (05/02), um conjunto de demandas estratégicas ao Governo Federal. A oportunidade se deu durante visita da gerente de Assuntos Federativos da Presidência da República, Heluíza Silva, responsável pela região Sudeste. Na ocasião, o presidente do consórcio e prefeito de Arujá, Luis Camargo, entregou um ofício com pleitos da região e solicitou agenda nos ministérios para aprofundamento das propostas.

Ao lado do prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, Camargo apresentou pautas relacionadas à articulação com políticas de agricultura familiar; ao apoio à assistência social; ao incentivo a micro e pequenas empresas e às linhas de financiamento; à educação digital e à formação docente; ao fomento a políticas de enfrentamento às mudanças climáticas e ao financiamento de projetos regionais; à implantação de uma Casa da Mulher Brasileira; à inclusão da pessoa com deficiência; e ao apoio à segurança pública e à defesa civil, além de ações para o fortalecimento do turismo regional.

Durante a visita, Heluíza ainda foi recepcionada pela Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT+, oportunidade em que secretários municipais também reforçaram a relevância do cofinanciamento da saúde pública e da atuação integrada. “A nossa maior demanda é o financiamento do SUS. Estamos na ponta do atendimento ao cidadão, e essa interlocução federal é indispensável”, afirmou o coordenador do grupo e secretário de Saúde de Arujá, Leonardo Santos dos Reis.

Nesta área, ainda foram destacadas demandas como a ampliação e recomposição dos tetos do SUS, o credenciamento de equipes de Saúde da Família, a implantação de plataforma de saúde digital e estudos para pactuação regional visando ao atendimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Também foi reforçada a importância da continuidade de investimentos federais em projetos estruturantes, como os novos hospitais em construção em Arujá, Guararema e Suzano.

A representante federal, que esteve acompanhada pelo vereador mogiano Iduigues Martins, reforçou sua disponibilidade em auxiliar a região e destacou o papel da gerência na aproximação com os municípios. “Temos a tarefa de facilitar o relacionamento com as cidades. Existe uma série de ações previstas que precisam ser provocadas. Vamos combinar um fluxo de demandas para acompanhamento, mantendo esse diálogo direto”, afirmou Heluíza.

Já o presidente do consórcio, Luis Camargo, enfatizou a importância da articulação. “Sou grato pela oportunidade de conseguir manter essa porta aberta em Brasília. Vamos avançar em necessidades de âmbito regional, facilitando o trâmite e criando oportunidades para novos projetos com o Governo Federal”, declarou. “Queremos que os municípios construam pautas conjuntas e, a partir disso, faremos reuniões temáticas. Vamos tratar de saúde, habitação, defesa civil e outros temas para avançar nessas agendas”, concluiu o prefeito.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Ferraz realiza 1ª edição do Projeto "Me Leva Pra Casa" com feira de adoção responsável
Região

Prefeitura de Ferraz realiza 1ª edição do Projeto "Me Leva Pra Casa" com feira de adoção responsável

Ferraz promove ações de conscientização sobre o Alzheimer durante o Fevereiro Roxo
Saúde

Ferraz promove ações de conscientização sobre o Alzheimer durante o Fevereiro Roxo

Arujá desenvolve ações preventivas e supera período crítico de chuvas
Combate às enchentes

Arujá desenvolve ações preventivas e supera período crítico de chuvas

Fiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidades
Mogi

Fiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidades

Poá intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela com Dia D neste sábado
Região

Poá intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela com Dia D neste sábado

Ferraz reúne cerca de 1,9 mil profissionais para acolhimento antes do início das aulas
Região

Ferraz reúne cerca de 1,9 mil profissionais para acolhimento antes do início das aulas