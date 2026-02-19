Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 19 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Condemat+ apresenta estudo sobre disponibilidade hídrica subterrânea

Entrega técnica atende exigência do Comitê e consolida projeto voltado à redução da pressão sobre mananciais superficiais

19 fevereiro 2026 - 19h22Por da Região
Condemat+ apresenta estudo sobre disponibilidade hídrica subterrânea Condemat+ apresenta estudo sobre disponibilidade hídrica subterrânea - (Foto: Divulgação)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) apresentou à Câmara Técnica de Gestão de Investimentos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), nesta quinta-feira (19/02), os resultados finais do estudo “Identificação da Disponibilidade Hídrica Subterrânea”. A apresentação integra as exigências formais do Comitê e marca a etapa final do projeto. A análise, com foco na redução da demanda superficial hortifrutigranjeira na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras (APRM-ATC), abrange os municípios de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano. Realizado entre 2020 e 2024 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), com financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), o levantamento identificou o potencial de uso da água subterrânea como fonte complementar para irrigação, propondo alternativas para reduzir a pressão sobre os mananciais superficiais.

O trabalho, apresentado pelo diretor de Programas e Projetos do consórcio, Augusto Hashimoto, incluiu diagnóstico da demanda agrícola, consolidação do cadastro de poços, investigação hidrogeológica detalhada, balanço hídrico espacializado e elaboração de mapa de favorabilidade, que indica a viabilidade de perfuração de poços. Também reforça a adoção de boas práticas e o uso racional da água. Como desdobramento, o Condemat+ articula, em parceria com o Instituto Água Sustentável (IAS), um programa de capacitação para produtores da região, com início previsto para março.

Foram visitadas 423 propriedades rurais, das quais 365 utilizam irrigação e apenas duas fazem uso de tensiômetro para controle da rega. O estudo aponta que 70% das propriedades dependem exclusivamente de água superficial, evidenciando a necessidade de otimização das fontes atuais, modernização das tecnologias de irrigação e adequação de poços fora dos padrões de qualidade.

Para a coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat+, Solange Wuo, a conclusão formal do projeto reforça o compromisso regional com a gestão responsável dos recursos hídricos. “O estudo disponibiliza aos municípios informações fundamentais para planejar o uso equilibrado da água, conciliando produção agrícola e preservação dos mananciais”, afirmou. Já o secretário executivo do consórcio, Adriano Leite, destacou que a entrega ao Comitê consolida o ciclo técnico do projeto. “As ferramentas apresentadas, como o mapa de favorabilidade e o balanço hídrico, oferecem base concreta para decisões estratégicas, fortalecendo a segurança hídrica e o desenvolvimento sustentável da região”, completou.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá reduz roubos de veículos em 35% e aumenta número de prisões em 58%
Região

Poá reduz roubos de veículos em 35% e aumenta número de prisões em 58%

Programa 'Ferraz Mais Verde' realiza doação gratuita de mudas à população
Região

Programa 'Ferraz Mais Verde' realiza doação gratuita de mudas à população

Projeto Guerreiras do Centro Oncológico promove encontro sobre o impacto do câncer na família
Cidades

Projeto Guerreiras do Centro Oncológico promove encontro sobre o impacto do câncer na família

Denúncia aponta falta de manutenção no Cemitério Morada da Paz em Itaquá
Região

Denúncia aponta falta de manutenção no Cemitério Morada da Paz em Itaquá

Ação de Carnaval em Arujá promove orientações e distribui mais de 1,2 mil kits de prevenção
Região

Ação de Carnaval em Arujá promove orientações e distribui mais de 1,2 mil kits de prevenção

Câmara de Mogi aprova alteração nos prazos de envio da LDO e do PPA
Região

Câmara de Mogi aprova alteração nos prazos de envio da LDO e do PPA