Condemat busca recursos do Desenvolve SP para o Alto Tietê

No encontro com a equipe da Desenvolve SP, o prefeito de Mogi das Cruzes e presidente do Condemat, Caio Cunha, solicitou ainda a abertura da agência para financiamento de projetos regionais, através do Consórcio, iniciativa pioneira no âmbito público. A reivindicação foi reforçada pelos prefeitos Guti Costa, de Guarulhos, e Vanderlon Gomes, de Salesópolis.

“A Desenvolve SP é uma importante fonte de financiamento para projetos municipais em diferentes áreas e essa agenda de hoje teve o objetivo de discutir demandas municipais. E também para discutirmos a possibilidade de investimentos pelo Consórcio, que será muito interessante para demandas que envolvem mais de um município”, disse o presidente do consórcio.

“Pelo consórcio podemos trabalhar projetos para atender toda a região ou por cotas-partes. Isso pode ajudar muito os municípios menores”, ressaltou o prefeito Guti. “Salesópolis é uma das pequenas cidades que pode ser beneficiada com projetos regionais, principalmente na linha da sustentabilidade”, acrescentou o prefeito Vanderlon.

A direção da Desenvolve SP adiantou que vai trabalhar para viabilizar investimentos no âmbito regional e vai promover um encontro técnico com o consórcio para o estudo dos projetos.

“Juntos, a capacidade de projeto aumentará, eliminando as dificuldades que os municípios pequenos têm. Vamos fazer dar certo pelo consórcio”, disse o presidente da Desenvolve SP, ao lado da equipe de superintendentes e gerentes de Negócios Públicos e Privados.

Na audiência também foi solicitado encontros nas cidades com representantes da iniciativa privada para apresentar as possibilidades de crédito com o objetivo de fomentar a atividade empresarial.

Participaram da reunião o vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke; o secretário de Planejamento Urbano de Arujá, Marco Valdanha; o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Itaquaquecetuba, Ayl Marques; o procurador municipal de Mairiporã, Edison Pavão; e Carolina Umebayashi, assessora de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Suzano.

A diretoria do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) se reuniu nesta sexta-feira (16/06) com o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Dias de Oliveira Brito, para discutir o aporte de recursos da agência estadual em projetos municipais, principalmente em obras de drenagem, assim como a ampliação da liberação de crédito para empreendedores privados.