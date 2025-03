Condemat cobra agilidade do Estado na liberação de recursos para projetos de drenagem

O Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) se reuniu nesta quinta-feira (13/3) com representantes de organismos do Estado para pedir a desburocratização de projetos de drenagem e combate às enchentes. O encontro foi para estreitar o trabalho entre as equipes das prefeituras e os técnicos com intuito de facilitar o acesso a recursos para execução de planos e obras. O desassoreamento do Rio Tietê também foi debatido entre os gestores.



A reunião tevê a presença do subsecretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Cristiano Kenji Iwai, a diretora técnica da Fundação Agência Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Fabhat), Beatriz Vilera, técnicos da secretaria e os diretores da SP Águas, Adriano Esteves e Nelson Lima. Na ocasião, a SP Águas atualizou os prefeitos acerca dos investimentos feitos pelo Estado para limpeza dos rios e escoamento das águas.



Entretanto, ainda há barreiras que travam o acesso dos municípios aos recursos disponibilizados pelo próprio governo. Esse foi um dos principiais pontos destacados pelo presidente do Condemat+ e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues. Ele pediu uma maior parceria entre as equipes – município e Estado – para alinhamento dos projetos. A falta de profissionais da área nos serviços públicos municipais foi listada com um dos entraves enfrentados pelos gestores.



“Os municípios precisam de ajuda para elaborar esses projetos. Há casos em que o prazo termina e não há prorrogação nem oportunidade para ajustes. Na verdade, quem perde é a população. É ela quem precisa dessas obras. A água entra na casa dos moradores. São essas pessoas que precisam de nós”, pontou.



A desburocratização e maior alinhamento foi endossada pela prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, de Santa Isabel, Carlos Chinchila, de Guararema, José Freire e de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior, o Inho. Os gestores detalharam os desafios enfrentados pelos municípios com as enchentes que impacto a população ano após ano.

Diante do pedido do Condemat+, os representantes das entidades se dispuseram a oferecer assessoramento técnico e atuação próxima aos municípios para facilitar o andamento dos pedidos e, assim, o acesso aos recursos para execução de obras.



Rio Tietê

O desassoreamento do Rio Tietê no trecho que compreende as cidades do Condemat+ e a capital também foi debatido. Boigues reforçou a urgência na limpeza e afundamento do leito do rio para impedir o avanço das águas em Itaquá. Também pediu explicações sobre o funcionamento das comportas da Barragem da Penha. Segundo a SP Águas, há critérios técnicos para a abertura da barragem e a atividade é monitorada para aliar o fluxo de água tanto em Itaquá quanto na capital.



Presenças

Participaram da reunião o prefeito de Arujá, Luis Camargo, de Poá, Saulo Souza, de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, de Santa Branca, Adriano Levorin e o secretário executivo, Adriano Leite, além de representantes das cidades consorciadas