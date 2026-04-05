Condemat+ confirma presença no Congresso da Associação Paulista de Municípios

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) marcará presença no 68º Congresso da Associação Paulista de Municípios (APM), que será realizado entre os dias 6 e 8 de abril, no Distrito do Anhembi, na capital paulista. O consórcio contará com estande próprio, onde apresentará os 15 municípios vinculados, reforçando o protagonismo regional e evidenciando as múltiplas vocações das cidades.

Durante o evento, o espaço do consórcio será voltado à divulgação das potencialidades da região, que reúne setores estratégicos como indústria, comércio, agricultura e turismo, além de destacar a atuação institucional do colegiado na articulação de políticas públicas integradas. A iniciativa também busca ampliar conexões com gestores públicos, lideranças e instituições de todo o Estado.

Um dos destaques da programação será a participação do presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, no painel “Cidade da Inovação — Inovação, Transformação Digital e Consórcios”, por meio da roda de conversa sobre o tema “Consórcios: Governança, Rateio e Operação de Serviços”, marcada para terça-feira (07/04), a partir das 17 horas.

Com atuação em uma área superior a 4 mil km², o Condemat+ reúne municípios que, juntos, somam mais de 3,2 milhões de habitantes, sendo cerca de 15% da população da Região Metropolitana, e um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em R$ 203,7 bilhões, o que representa aproximadamente 5,9% da riqueza do Estado de São Paulo.

Para Luis Camargo, a participação no congresso reforça o papel estratégico do consórcio no cenário estadual. “Estar presente em um dos principais encontros municipalistas do País é fundamental para fortalecer o diálogo, compartilhar experiências e apresentar a força da nossa região. O Condemat+ representa hoje mais de 3,2 milhões de habitantes, em uma localização estratégica, evidenciando a relevância do Alto Tietê no desenvolvimento do Estado de São Paulo”, destacou.