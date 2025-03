Condemat+ consegue eleger 3 delegados para Conferência Nacional do Meio Ambiente

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) conseguiu um feito histórico com a eleição de três delegados titulares para a Conferência Nacional do Meio Ambiente, que acontecerá entre os dias 6 a 9 de maio deste ano. Além de ter integrantes da região no centro do debate nacional, as sete propostas elaboradas na Conferência Intermunicipal realizada no ano passado também foram incorporadas na pauta de discussões que o Estado levará para Brasília. A divulgação da delegação de São Paulo ocorreu na noite desta quinta-feira (20/3) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

A delegação paulista tem 70 vagas. Destas, 3 são do Alto Tietê. Representando o poder público foram eleitos: Solange Wuo, diretora de Fiscalização da Prefeitura de Suzano e coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Condemat+, e Willker Figueirêdo da Luz Júnior, engenheiro ambiental da Divisão Técnica de Gerenciamento de Informações e Planejamento Ambiental da Prefeitura de Guarulhos. Por parte da sociedade civil organizada, o eleito é Alison Brum, da Cooperativa de Catadores Univence de Suzano e também membro da Associação Nacional dos Catadores de Material Reciclável (ANCAT).

Ter nomes do Alto Tietê na Conferência Nacional representa a articulação e o engajamento feito pelo Condemat+ que tem cumprido as agendas de discussão relacionadas a pauta ambiental com maestria e efetividade. Exemplo disso foi a realização, em 30 de junho de 2024, da 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente que discutiu a temática da Emergência Climática com participação da sociedade civil e das prefeituras dos 14 municípios consorciados. E a participação em bloco da região na Conferência Estadual, realizada no último dia 12.

“Realizar a Conferência Intermunicipal deu força e organização para nossa região. Fomos pioneiros em tratar regionalmente a pauta. Na última Conferência em 2013 cada município fazia o seu evento e se destacar na Etapa Estadual era muito difícil. Desta vez elegemos delegados e consagramos propostas. Importante destacar que da Conferência Nacional sairão diretrizes para atualização das políticas públicas de Adaptação as Mudanças Climáticas, com transformação ecológica, essenciais para sobrevivência nos novos tempos" destacou Solange Wuo.

Temas

As propostas eleitas pela Conferência Intermunicipal foram discutidas na etapa estadual. Sua essência, incorporada a outras, irão compor a pauta da Conferência Nacional.

São elas: Formação de corredores ecológicos para fins de restauração ecológica áreas degradadas e de interesse ambiental; Elaborar e executar plano de gestão de resíduos com planos de ações setoriais; Implantar infraestruturas verdes com soluções baseadas na natureza para otimizar a drenagem, promovendo a infiltração da água, reduzindo enchentes e ilhas de calor; Fortalecer ações de combate a crise hídrica e incêndios, levando em consideração as culturas agrícolas locais, com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), e criação de um programa de emprego de interesse público comunitário, promovendo o controle ambiental participativo; Estabelecer um programa interfederativo de governança, com incentivos técnicos e financeiros, para implementação da agenda 2030, objetivando reduzir as desigualdades socioambientais e mitigar injustiças climáticas e o racismo ambiental; Garantir segurança hídrica por meio de políticas ambientais, baseadas em estudos técnicos eficientes, considerando a água um bem inviolável, incentivando redução de perdas no abastecimento, eliminando as cargas poluidoras, em áreas urbanas.