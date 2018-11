Condemat contrata serviços para pacientes psiquiátricos na região

A direção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) efetuou nesta sexta-feira (23) a contratação do serviço de implantação e operação de duas Residências Terapêuticas (RTs) na região. O funcionamento das unidades - uma em Mogi das Cruzes e outra em Suzano - começa ainda neste mês e vai atender pacientes psiquiátricos que passaram os últimos anos internados no Hospital de Sorocaba, em fase de fechamento.

As RTs têm capacidade para atender 10 pacientes cada uma, conforme norma federal, e além dos pacientes das duas cidades sedes vão abrigar pessoas também dos municípios de Itaquaquecetuba, Poá e Santa Isabel.

O investimento do Condemat será de R$ 111.888,24 por mês, sendo o valor rateado entre os municípios que irão utilizar o serviço, de acordo com o número de pacientes. Essa é a segunda contratação na área da saúde firmada pelo consórcio - a primeira, em outubro, foi da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

"Estamos, neste primeiro momento, contratando os serviços para receber os pacientes que se encontram internados no hospital que, conforme previsão oficial, fechará as portas ainda neste ano. Não é um processo fácil, mas a contratação pelo consórcio possibilita a otimização dos recursos, já que há municípios com um ou dois pacientes, onde é inviável a implantação de uma unidade no formato obrigatório para esse tipo de serviço", explica o presidente do Condemat, Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano.

O Termo de Colaboração firmado pelo Condemat é com o Instituto de Tecnologia Desenvolvimento Social - Identidade Social e tem validade de um ano, podendo ser prorrogado. A organização da sociedade civil é responsável pela implantação das RTs, as quais devem funcionar como uma residência familiar, e por toda assistência aos internos, que não possuem parentes ou os mesmos não tiveram interesse em recebê-los de volta em razão do histórico psiquiátrico.

O regresso dos pacientes internados em hospitais psiquiátricos para suas cidades de origem decorre da política antimanicomial. Os levantamentos apontam, inicialmente, a presença de aproximadamente mais 40 pessoas do Alto Tietê em unidades de São Paulo, que precisarão ser acolhidas pelos municípios.

"O Condemat está apurando qual a demanda dos municípios e a fase de desinstitucionalização desses pacientes psiquiátricos para estudar a viabilidade de implantação de mais RTs no Alto Tietê", informa Adriana Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat.