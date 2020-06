Condemat decide interromper divulgação dos dados diários de Covid-19 no Alto Tietê

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) decidiu por interromper, a partir dessa quarta-feira (1), a divulgação dos casos de Covid-19 na região, que eram divulgados diariamente desde o início da quarentena, em março desse ano. A informação veio por nota, nesta terça-feira (30).

"Informamos que a partir de amanhã (quarta-feira) o Condemat não fará mais a divulgação diária dos dados municipais do coronavírus: notificações, descartados, casos confirmados, óbitos e recuperados", explicou a nota do consórcio.

O consórcio irá divulgar semanalmente, sempre nas sextas-feiras, o levantamento dos últimos sete dias, constando apenas informações de contaminados e mortes. O novo levantamento inicia nesta sexta (3).

Segundo informou a assessoria do Condemat, o motivo foram as divergências entre o que é divulgado pelo consórcio, que coleta os dados diretamente com as Vigilâncias Epidemiológicas, com o Estado.

"A decisão foi tomada pela direção do consórcio de municípios diante da divergência das estatísticas das Vigilâncias Epidemiológicas das cidades e do Estado, o que acaba gerando interpretações diferenciadas dos indicadores, principalmente para fins das classificações de fases do Plano SP, visto que o Comitê de Contingenciamento do Governo do Estado considera exclusivamente a base de dados estadual", explica.

A assessoria ainda salienta que "desde o início deixou claro a existência de um 'delay' nos sistemas de notificação - municipal, estadual e nacional -, o que implica em números diferentes para os mesmos indicadores".