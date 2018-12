Condemat deve ganhar inclusão de Santa Branca e Bertioga

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) - que reúne as dez cidades da região e Guarulhos - pode ganhar mais dois municípios.

Segundo o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), presidente do Condemat, Santa Branca e Bertioga, entre outras cidades, demonstraram interesse em fazer parte da entidade. “Tem mais cidades querendo participar. Isso é histórico. São cidades que estão perto. Estão vendo que o Condemat está dando resultados”, disse Ashiuchi, durante o Programa “DS Entrevista” ao vivo.

Entre as conquistas, citadas por Ashiuchi, está, por exemplo, a assinatura do contrato do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), de R$ 980 mil.

O fundo vai compensar financeiramente as cidades produtoras de água no Alto Tietê. “Da mesma forma como existem as cidades produtoras de petróleo, que recebem royalties, haverá compensação para as cidades produtoras de água”, explicou Ashiuchi.

Ele disse que, por causa da lei de mananciais, muitas cidades da região “não conseguem se desenvolver na parte industrial”.

O prefeito Ashiuchi afirmou também que a eleição de terça-feira (18) para escolher a nova Diretoria do Conselho de Prefeitos e dos membros do Conselho Fiscal - Exercício de 2019 - será democrática. Ele deve ser um nome certo como candidato à reeleição da entidade.

As candidaturas à presidência do Conselho de Prefeitos e do Conselho Fiscal deverão ser apresentadas na abertura da assembleia, a qual definirá também os cargos de vice-presidente, 1º secretário, 1º tesoureiro e 2º tesoureiro. O mandato é de um ano, com possibilidade de reeleição.

"Existe um consenso dos prefeitos de trabalhar de forma integrada, como o entendimento de que quando uma cidade vai bem, a região ganha”.