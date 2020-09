Condemat discute o funcionamento das cidades na pandemia

“O funcionamento das cidades numa era de pandemias” é o tema central do 3º Encontro de Planejamento e Urbanismo que o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove no próximo dia 24, com a participação de gestores municipais, profissionais liberais e estudantes das faculdades da região.

Por conta das restrições da quarentena, a edição 2020 do Encontro de Planejamento será na versão virtual, com transmissão pelo facebook (página Condemat Alto Tietê), das 19 às 21 horas.

O palestrante convidado para o webinar é o engenheiro civil Claudio Bernardes, diretor-presidente da Ingaí Incorporadora e presidente do Conselho Consultivo do Secovi-SP, que é o sindicato da habitação.

A exemplo das edições de 2018 e 2019 que abordaram, respectivamente, o desenvolvimento integrado e sustentável e os desafios do crescimento populacional, o 3º Encontro de Planejamento e Urbanismo visa a apresentação de temas atuais e a troca de experiências para a articulação das políticas públicas de forma global.

“O planejamento urbano das cidades é essencial para o desenvolvimento sustentável equilibrado. Com a chegada da pandemia, as desigualdades sociais e urbanas ficaram mais latentes, por isso, a discussão dos impactos e perspectivas é fundamental para as cidades superarem as dificuldades”, comenta o arquiteto Cláudio Rodrigues, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento do Condemat.

O webinar “O funcionamento das cidades numa era de pandemias" poderá ser acompanhado pelo público em geral. Para obter o certificado de participação, é preciso fazer inscrição prévia pelo site oficial do Consórcio (www.condemat.sp.gov.br). Maiores informações pelo telefone 4652-3413.