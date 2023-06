CONDEMAT discutem ações contra cheias no DAEE

Técnicos dos municípios do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê estiveram no Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), nesta terça-feira (30/05), numa nova rodada de trabalho para discutir ações contra as enchentes na região. Entre as novidades está a antecipação em um mês do processo para contratar o desassoreamento do Rio Tietê.

Prevista inicialmente para agosto, a abertura da licitação para o desassoreamento deverá acontecer em julho, de forma a permitir que os serviços comecem em outubro, antes das chuvas do próximo verão. O desassoreamento dos lotes 3 e 4 contempla as áreas da Barragem da Penha até Guarulhos e de Guarulhos até Mogi das Cruzes. A intervenção é tida como essencial para liberar a calha e permitir melhor escoamento das águas.

A superintendente do DAEE, Mara Ramos, ressaltou os esforços do órgão para dar vazão às demandas do Alto Tietê e intensificar o enfrentamento das enchentes. “A área do CONDEMAT é prioritária e estamos trabalhando com os municípios para encontrar as melhores soluções, nos menores prazos”, ressaltou a gestora.

A reunião teve a participação das cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. Nela foi anunciada também a compra de equipamentos hidráulicos para a Barragem da Penha, que estão em fase de instalação. Com as novas estruturas, a previsão é de que em até 15 dias possam ser iniciados os testes no local, que é um dos pontos da região indicados entre os possíveis causadores das enchentes.

“Temos cidades que foram muito prejudicadas pelas chuvas e essa articulação técnica entre as prefeituras e o Estado é fundamental para um plano de ações efetivo”, ressaltou o prefeito Vanderlon Gomes, de Salesópolis, que representou o Conselho de Prefeitos na reunião. Um novo encontro do grupo já foi agendado para junho.