Condemat+ e Defesa Civil do Estado lançam Semana D contra a dengue

Nesta sexta-feira (16), o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e a Defesa Civil do Estado lançam a Semana D de combate à dengue na região. O lançamento da iniciativa será às 7 horas na área do Pró-Hiper (Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540, Mogilar, Mogi das Cruzes), com a presença de representantes das Prefeituras consorciadas e das Defesas Civis municipais.

A diretoria do Condemat+ se reuniu na manhã desta quinta-feira (15) com representantes da Defesa Civil do Estado para traçar as estratégias que serão promovidas ao longo dos próximos dias. A escolha da região levou em conta o aumento dos casos da doença. Na área do consórcio, Guararema e Suzano já decretaram estado de emergência. A força-tarefa integra as ações do Centro de Operações de Emergências (COE), do Governo do Estado e conta com o apoio de diversos atores, incluindo equipes de controle de vetores, Guardas Municipais (GCMs) e voluntários.

O objetivo da iniciativa é promover ações simultâneas nos municípios do Condemat+ para reforçar o combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti, que além de transmitir a dengue, é o vetor de doenças como Zika e Chikungunya. A partir desta sexta-feira, os agentes percorrerão as ruas para orientar os moradores. Entre as estratégias se destacam a promoção de campanhas de conscientização junto à população, visitas, vistorias nas residências e espaços públicos para identificação e eliminação de focos do mosquito, assim como a aplicação de inseticidas.

“Teremos o lançamento regional, já com uma grande mobilização em Mogi das Cruzes. Ao longo dos próximos dias, num cronograma a ser estabelecido por cada cidade em conjunto com o Estado, teremos o reforço da Defesa Civil junto às equipes de saúde para as ações de campo em toda a região”, explica o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, presidente do Condemat+.

A Semana D integra os esforços do consórcio na articulação conjunta de medidas de combate à dengue. A região do Condemat+ registra mais de três mil casos confirmados da doença neste ano e é a primeira do Estado a receber doses da vacina, com previsão de início da imunização na próxima semana.