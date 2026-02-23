Condemat+ e Senac abrem inscrições para curso gratuito de especialização

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com inscrições abertas para o curso gratuito de especialização “Design de Serviços em Hospitalidade: Criando Jornadas Memoráveis”. A capacitação conta com 25 vagas presenciais e os interessados poderão preencher o formulário online disponível em bit.ly/condemat_senac até o dia 3 de março. As aulas se iniciam no próximo dia 5, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano, em período noturno.

O curso é voltado ao mapeamento e à melhoria da jornada do cliente em serviços de hospitalidade, com foco na criação de experiências centradas nas necessidades do público. A capacitação é destinada a profissionais e estudantes da área de atendimento que desejam se aprofundar na experiência do cliente. As aulas serão realizadas de 5 a 26 de março de 2026, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, no Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro, Suzano).

Podem se inscrever candidatos maiores de 18 anos, com ensino médio completo e renda familiar per capita de até dois salários mínimos, além de atender aos critérios do Programa de Bolsas do Senac. Este é o primeiro curso do acordo de cooperação firmado neste ano entre o Condemat+ e a instituição, que prevê ainda outras quatro formações: “Organização e Planejamento do Receptivo Turístico”, a partir do final de março; “Turismo: Experiências Rurais e Regenerativas”, em abril; “Guia Especializado em Atrativo Turístico Cultural”, em maio; e uma nova turma do curso Técnico em Guia de Turismo, a partir de setembro.

Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a iniciativa reforça o compromisso regional com a qualificação profissional. “É uma grande alegria iniciar mais uma turma gratuita com o selo de qualidade do Senac, fortalecendo o turismo e a hospitalidade nas cidades do Alto Tietê e região. Parabenizo também a articulação da nossa Câmara Técnica de Turismo, que ampara todo esse trabalho de integração regional”, destacou.

Prazos

Os interessados poderão se inscrever no formulário online até o dia 3 de março. Após o preenchimento dos dados, o candidato receberá um e-mail oficial solicitando a documentação necessária para a matrícula, com prazo de 24 horas para resposta. Assim que as informações forem validadas, um novo e-mail de confirmação de matrícula será enviado. Dúvidas podem ser encaminhadas via WhatsApp para (11) 4652-3413.