Condemat elege nesta quinta-feira sucessor do presidente Rodrigo Ashiuchi

Com 12 cidades e o maior contingente populacional da Região Metropolitana de São Paulo, depois da Capital, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) elegerá nesta quinta-feira (5) o presidente do Conselho de Prefeitos para o ano de 2020.

O eleito irá suceder o atual presidente Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano, que está no seu segundo mandato.

A eleição será na sede do Condemat, em Mogi das Cruzes.

Após a votação, os prefeitos participam da inauguração da Galeria de Presidentes do consórcio, que completará 10 anos de atividades em abril do próximo ano.

Com exceção do atual presidente, os prefeitos de todas as cidades que integram o Condemat estão aptos a concorrer à presidência.

Até o momento, o único a manifestar o interesse é o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, com apoio da maioria dos colegas.

Além do presidente, serão eleitos também vice-presidente, secretário, 1º tesoureiro, 2º tesoureiro e presidente do Conselho Fiscal.

Mandato

O mandato é de um ano, com posse no primeiro dia útil de 2020.

O Condemat é integrado hoje pelas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

Representa três milhões de habitantes e sua estrutura é formada pelo Conselho de Prefeitos e pelas Câmaras Técnicas, integradas por secretários e gestores das principais áreas das administrações municipais.

Galeria

Nesta quinta-feira, os prefeitos também participam da entrega da Galeria de Presidentes do Condemat.

Desde a sua fundação, em abril de 2010, o consórcio já teve seis presidentes: Abel Larini (2010/2011), ex-prefeito de Arujá; Jorge Abissamra (2012), ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos; Sebastião Almeida (2013/2014), ex-prefeito de Guarulhos; Marco Bertaiolli (2015/2016), ex-prefeito de Mogi das Cruzes; Adriano Leite (2017), prefeito de Guararema; e o atual presidente Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano, que está no segundo mandato.