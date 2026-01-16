Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 16/01/2026
Região

Condemat empossa nova diretoria com foco na regionalização da saúde

Cerimônia contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, que anunciou obras na área da saúde

16 janeiro 2026 - 05h00Por Fernando
Condemat empossa nova diretoria com foco na regionalização da saúdeCondemat empossa nova diretoria com foco na regionalização da saúde - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)
O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) empossou, nesta quinta-feira (15), a nova diretoria e Conselho Fiscal. 
 
O novo presidente é o prefeito de Arujá, Luís Camargo, enquanto o vice é Pedro Ishi, prefeito de Suzano.
 
Segundo Camargo, um dos principais objetivos do Condemat nos próximos anos é a regionalização da saúde. “É importante que a população consiga ser atendida sem precisar se deslocar por longas distâncias. Acredito que, após a inauguração dos hospitais de Arujá e Guararema, até o meio do ano que vem, teremos a infraestrutura necessária para tornar essa regionalização possível”, afirmou.
 
O evento contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que anunciou a previsão de obras na área da saúde na região até o fim de 2026, como Pronto-Socorro de Mogi das Cruzes, que deve ser finalizado até o fim deste ano, enquanto o Hospital Maternidade tem previsão de entrega até março. 
 
“Com esse desenvolvimento, a regionalização da saúde fará ainda mais sentido, uma vez que teremos equipamentos capazes de sustentar a demanda regional. Assim conseguiremos, inclusive, aliviar a pressão sobre os hospitais da Zona Leste”, disse.
 
A composição administrativa de 2026 conta ainda com o prefeito de Poá, Saulo Souza; o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes; e a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale.
 
Durante o evento, Camargo também apresentou a proposta de criação de uma Câmara Técnica voltada às pessoas com deficiência. “Política é feita para cuidar das pessoas”, destacou.
 
Já o Conselho Fiscal do Condemat será presidido pelo prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla. Também integram o colegiado os prefeitos de Igaratá, Gabriel Prianti; de Mairiporã, Walid Ali Hamid; a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli; e o prefeito de Santa Branca, Adriano Levorin.
 
Além do governador, participaram da cerimônia o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; os secretários estaduais da Saúde, Eleuses Paiva; do Governo, Gilberto Kassab; e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. Também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e o conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), Marco Bertaiolli.
 
Representando Suzano, também marcaram presença o vice-prefeito Said Raful; o secretário de Comunicação, Paulinho; e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi.

