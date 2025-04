Condemat+ firma parceira para levar educação financeira à rede pública

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) selou uma parceria com a Sicredi Progresso PR/SP para levar o programa “Jornada da Educação Financeira nas Escolas”. A ação inédita na região representa mais um avanço na área educacional com capacitação e conteúdos exclusivos para a rede pública. O lançamento será realizado nesta sexta-feira (4/4), às 9h30, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) de Mogi das Cruzes.

Desde a sua criação, em 2010, o consórcio tem avançado em diversas áreas com a regionalização de serviços no Alto Tietê. Agora, o Condemat+ se articulou e conseguiu firmar um acordo com a iniciativa privada para qualificar ainda mais a educação municipal. A parceria com a Sicredi Progresso e seu braço no campo da responsabilidade social - a Fundação Sicredi - será um marco na região. Por meio da “Jornada da Educação Financeira nas Escolas”, será oferecido assessoramento pedagógico aos professores e coordenadores dos anos iniciais (1º ao 5º ano). A expectativa é que cerca de oito mil alunos sejam impactados.

Todo o conteúdo está alinhado às normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que dispõe de 10 competências para a abordagem do tema com os estudantes. A Jornada da Educação Financeira nas Escolas faz parte dos programas educacionais geridos pela Fundação Sicredi. Na Sicredi Progresso teve início em 2021 em um formato piloto que está em expansão e chega agora às unidades do Alto Tietê.

Para o presidente do Condemat+, prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, estabelecer essa Parceria Público Privada demonstra a eficiência e grande atuação do consórcio em busca de inovação e fortalecimento da região.

“O Condemat+ se firma cada vez mais como uma entidade referência em todo Estado. E essa parceria com a Sicredi demonstra a potência da região e como a união do público com o privado dá resultados em prol da qualidade dos serviços. Neste caso, o maior ganho será no incremento do currículo das nossas crianças”, destacou.

O presidente da Sicredi Progresso PR/SP, Inácio Cattani, enalteceu a parceria com o consórcio e a contribuição para a educação da região.

“Dentre nossos valores e princípios como cooperativa está a educação, formação e informação, logo, é um desafio, mas ao mesmo tempo, uma responsabilidade nossa levar conhecimento para que nossa sociedade como um todo progrida. Nada mais justo que, como instituição financeira, iniciar essa parceria com o programa Jornada da Educação Financeira nas Escolas. Já possuíamos uma parceria com o Condemat + e, aos poucos, vamos estreitando esses laços em prol de mais pelos nossos associados e região. Essa iniciativa somada à outra que já desenvolvíamos, nos leva a ter pelo menos um programa educacional em nossa área de atuação no Alto Tietê. É um grande marco.”