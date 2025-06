Condemat+ lidera certificação do Programa AbraçAR no Brasil

Três cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) – Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes – estão entre as nove do Brasil que receberam a certificação nacional do Programa AbraçAR. A entrega oficial ocorreu nesta terça-feira (18/6), em Belo Horizonte (MG).

A premiação acontece durante o XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), considerado o maior evento de saúde pública do mundo.

O Programa AbraçAR é desenvolvido na região desde 2022, por meio de parceria entre o Condemat+ e a farmacêutica Boehringer Ingelheim, com o objetivo de qualificar a jornada do paciente com DPOC. Profissionais de saúde — incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e agentes comunitários — receberam capacitação para fortalecer as ações da Atenção Básica voltadas ao cuidado com pacientes em tratamento.

A iniciativa também disponibilizou cabines de biossegurança, insumos e profissionais capacitados para a realização do exame de espirometria, fundamental no diagnóstico e monitoramento da DPOC.

Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes foram certificadas por apresentarem avanços nos indicadores de saúde relacionados ao atendimento de pacientes com DPOC, demonstrando impacto positivo na reorganização do cuidado dentro da rede pública.

O reconhecimento é fruto da atuação técnica das equipes municipais, que participaram ativamente de oficinas, capacitações e reestruturação dos fluxos assistenciais, com foco em estratégias mais resolutivas, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo.

“É uma conquista coletiva, construída por profissionais comprometidos e gestores que acreditam em uma saúde pública mais resolutiva, humana e eficiente. Estar entre os poucos municípios certificados no país é motivo de orgulho para a nossa região”, destacou a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat+, Rebeca Barufi, secretária de saúde de Mogi das Cruzes.

A presença de três cidades do Condemat+ entre as certificadas reforça o protagonismo regional na implantação de políticas públicas inovadoras e evidencia o papel estratégico dos consórcios intermunicipais na qualificação da gestão em saúde.

"A certificação reconhece não apenas os avanços locais, mas também a capacidade de articulação regional promovida pelo consórcio, que tem se consolidado como referência nacional na construção de soluções integradas para os desafios da saúde pública", ressaltou Mara Flores, secretária executiva adjunta do Condemat+.

As certificações na categoria Esmeralda foram entregues pela diretoria da Boehringer para os secretários de Saúde de Guarulhos, Márcio Chaves; de Itaquaquecetuba, Gabriel Rocha; e de Mogi das Cruzes, Rebeca Barufi.