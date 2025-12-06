Condemat participa da 3ª Olimpíada Cultural do Alto Tietê

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) participou nesta sexta-feira (05/12) da 3ª edição da Olimpíada Cultural do Alto Tietê (Olimc), realizada pela Fundação Energia e Saneamento em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a EDP Brasil. O evento reuniu a apresentação de 15 projetos de 12 escolas da rede estadual de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano, reunindo alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

O destaque desta edição ficou para a E.E Vereador Elisiário Pinto de Morais, de Salesópolis, que conquistou três vezes o primeiro lugar nas categorias “Patrimônio Histórico”, “Artes Visuais” e “Dança”, reforçando o potencial criativo e cultural dos jovens do município. O prefeito Rodolfo Marcondes esteve presente e parabenizou os participantes.

“A Olimpíada Cultural é uma oportunidade de valorizar o talento dos nossos estudantes e reafirmar o compromisso de Salesópolis e de todo o Alto Tietê com a sustentabilidade energética e o desenvolvimento educacional”, destacou.

A presidente do Conselho de Administração da Fundação Energia e Saneamento, Claudinéli Moreira Ramos, que em junho esteve no CONDEMAT+ apresentando a olimpíada, também prestigiou o evento e ressaltou a importância da iniciativa. “A Olimc promove integração, criatividade e aprendizado, além de conscientizar nossos jovens sobre a sustentabilidade energética. Agradecemos a parceria dos municípios, que tornam esse projeto possível e cada vez mais significativo”, afirmou.

A cerimônia contou ainda com a presença do representante da EDP, Moacir Ferreira Junior; dos vereadores de Mogi das Cruzes, Edson Santos e Priscila Yamagami; dos secretários municipais de Cultura, Guilherme de La Plata (Mogi das Cruzes) e Evandro de Paula (Biritiba Mirim); do diretor de Cultura de Salesópolis, Rafael Marotti; e do supervisor de ensino de Mogi, Júlio César Dias.

Entre os jurados, participaram a secretária executiva adjunta do CONDEMAT+, Mara Flôres; o diretor do Instituto EDP, Paulo Ramicelli; a articuladora social do Museu da Língua Portuguesa, Carolina Stella de Barros; os conselheiros de Cultura de Mogi das Cruzes, Thiago Eustáquio de Oliveira, Ana Maria Sandim e Jane Marta da Silva; além dos atores Vitor Tomasulo e Benjamin Branco.