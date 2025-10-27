Condemat+ participa da XIV Escola de Prefeitos em Campos do Jordão

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), marcou presença na XIV Escola de Prefeitos, realizada nesta semana no Hotel Serra da Estrela, em Campos do Jordão (SP). Promovido pela Oficina Municipal e pela Fundação Konrad Adenauer (KAS-Brasil), o evento é voltado à formação estratégica de prefeitos e prefeitas, abordando temas como políticas públicas municipais, gestão de consórcios, educação, meio ambiente e defesa civil. A iniciativa visa fortalecer a autonomia municipal e criar um espaço de diálogo e intercâmbio entre lideranças políticas de diferentes regiões.

O Alto Tietê e região esteve representado pela vice-presidente do Condemat+ e prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, além dos prefeitos Luís Camargo (Arujá) e Rodolfo Marcondes (Salesópolis), e do vice-prefeito Helcio Luiz Castello Filho, o Helcinho (Santa Branca). Participaram também gestores de outras cidades e consórcios paulistas, como o prefeito Evail Augusto (Natividade da Serra) e o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Três Rios, Victor Miranda.

Durante o encontro, os inscritos participaram de oficinas e palestras sobre gestão de consórcios intermunicipais, estratégias de defesa civil, elaboração de planos municipais de educação e políticas públicas inovadoras. Os debates foram pautados pela troca de experiências entre prefeitos e prefeitas, promovendo a construção de práticas eficazes e sustentáveis, alinhadas às necessidades dos municípios.