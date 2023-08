Condemat participa de reunião na Secretaria de Estado de Esportes

Representantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) participaram nesta quarta-feira (2) de uma reunião com a secretária de Estado de Esportes, Helena Reis. Durante o encontro para estreitar a parceria com a pasta, foram discutidos os programas existentes e as políticas públicas que podem ser aplicadas na região.

Com o objetivo de fortalecer a parceria entre o consórcio e a Secretaria de Estado de Esportes, foram apresentadas algumas demandas da região, como a implantação de programas de incentivo ao esporte e a formalização de convênios para fomentar a atividade esportiva na área de atuação do Condemat.

De acordo com a secretária, o Governo do Estado está articulando uma série de programas para a área, entre eles está o São Paulo Olímpico.

A Iniciativa em parceria com a Secretaria de Estado de Educação tem o objetivo de descobrir novos talentos nas escolas paulistas. A princípio o projeto conta com seis modalidades: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô e vôlei.

A previsão é que neste segundo semestre o programa esteja disponível em 50 cidades e que até 2026 atenda todos os municípios do Estado.

De acordo com o prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla, a reunião foi importante para apresentar o interesse das cidades em firmar parcerias com a Secretaria de Estado de Esportes. “O esporte é uma ferramenta de transformação.

O Condemat tem incentivado essa prática por meio da atuação da Câmara Técnica de Esportes que realiza diversos torneios entre os municípios membros. Queremos fomentar e fortalecer em nossa região cada vez mais programas esportivos, um exemplo, é o São Paulo Olímpico que também pode atender as escolas municipais através de convênio com as prefeituras. O consórcio se coloca à disposição para levar o esporte para todas nossas cidades”, destacou.

No leque de programas apresentados pela pasta estão o 100% Esporte, que envolve a entrega de estruturas esportivas para os municípios paulistas, - são 10 tipos de equipamentos de diversas modalidades em seu portfólio -. Foi discutido também o programa do Turismo Esportivo - voltado para as cidades que tem vocação esportiva - além da entrega de novos kits esportivos.

Participaram da reunião o secretário executivo do Condemat, Adriano Leite, além de gestores esportivos das cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.