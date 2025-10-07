Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 07/10/2025
Região

Condemat participa pela 1ª vez da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP

Consórcio reunirá o Alto Tietê e Região em um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina, com espaço dedicado à inovação e ao desenvolvimento regional

07 outubro 2025 - 19h30Por da Região
Condemat participa pela 1ª vez da Feira do Empreendedor do Sebrae-SPCondemat participa pela 1ª vez da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP - (Foto: Divulgação/Sebrae)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) participará pela primeira vez da Feira do Empreendedor, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que será realizada entre os dias 15 e 18 de outubro, das 10 às 20 horas, no São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo/SP). Reconhecida como o maior evento de empreendedorismo da América Latina, a feira é um espaço que conecta inovação, negócios e políticas públicas, reunindo milhares de empreendedores, gestores e lideranças de todo o País.

Nesta edição, que traz o tema “Inteligência Empreendedora”, o Condemat+ marca sua estreia oficial com presença no Eixo Cidade Empreendedora, reafirmando o compromisso do Alto Tietê e Região com o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento da economia local e o incentivo ao empreendedorismo coletivo. A Ilha Regional do Alto Tietê reunirá os municípios consorciados Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Arujá, Suzano e Guararema, que levarão à feira, em stands próprios, empreendedores locais, produtos e projetos que refletem o potencial econômico, social e inovador do território.

Dentro dessa ilha, o stand do Condemat+ estará localizado no número 526, entre as ruas D e E, e contará com a participação rotativa de Salesópolis, Santa Branca, Biritiba Mirim, Igaratá e Santa Isabel, além da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). A programação do stand prevê a presença de Salesópolis e da AACD no dia 15; Santa Branca e AACD no dia 16; Biritiba Mirim e Igaratá no dia 17; e Santa Isabel encerrando a programação no dia 18 de outubro.  Além da Ilha Regional, a cidade de Mairiporã, também integrante do CONDEMAT+, marcará presença na feira por meio do Eixo Impacto Social, nos stands 265/266 localizados na rua 7.

De acordo com o presidente do Condemat+, o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, a participação inédita do consórcio na Feira do Empreendedor representa mais um grande marco para o grupo. “Participar de um evento dessa magnitude, onde são esperados mais de 100 mil visitantes, é uma oportunidade única de mostrar o potencial econômico, social e inovador das nossas cidades. Mais do que apresentar iniciativas locais, vamos reafirmar a força da união entre os municípios. Quando trabalhamos de forma integrada, fortalecemos o desenvolvimento regional e abrimos caminhos para a geração de emprego, renda e qualidade de vida para a nossa população”. 

A abertura oficial da Feira do Empreendedor 2025 está prevista para o dia 15 de outubro, às 10 horas, com a participação dos prefeitos da região. O evento é aberto ao público e as inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo site do Sebrae (inscricaofeiradoempreendedor.sebraesp.com.br). 

