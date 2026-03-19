Condemat+ promove diálogo com SP Águas e acompanha avanço de programas no Alto Tietê

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+), por meio do Grupo de Trabalho de Drenagem, realizou, nesta quinta-feira (19/03), uma reunião técnica com a diretoria da SP Águas para atualização do andamento dos programas Integra Tietê e Rios Vivos, além de discutir ações de gestão hídrica. O encontro marcou um importante estreitamento institucional entre os municípios e o Estado, permitindo alinhar informações sobre os serviços em execução e que são estratégicos para o combate das enchentes.



No âmbito do programa Integra Tietê, foi apresentado o andamento dos lotes de desassoreamento do Rio Tietê, com destaque para a conclusão de parte do lote 3 (Itaquaquecetuba/São Paulo), com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e continuidade do trecho financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com ações de remoção de carcaças de veículos em áreas de rio; além do avanço dos lotes que cortam a região: 4A (Itaquá/Poá), 4B (Itaquá/Poá/Suzano) e 4C (Mogi das Cruzes). Durante a reunião, Mogi reforçou o pedido de ampliação do atendimento no trecho central da cidade.



Também foi apresentado um panorama das ações do programa Rios Vivos, com detalhamento do que já foi executado e das próximas etapas previstas, além de esclarecimento de dúvidas técnicas dos gestores sobre a iniciativa que contempla cursos d’água municipais. Outro ponto abordado foi a manutenção dos piscinões existentes, com questionamentos sobre a possibilidade de inclusão dessas estruturas no plano estadual de manutenção. A demanda deverá ser levada para discussão junto ao Governo do Estado.



O diretor da SP Águas, Nelson de Campos Lima, reforçou a relação da agência estadual com a região. “O compromisso assumido em 2023 está sendo cumprido. Seguimos investindo no Alto Tietê, uma área extremamente relevante para o todo o Estado”, afirmou.



Já Samuel Oliveira, coordenador do Grupo de Trabalho de Drenagem do CONDEMAT+ e secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, destacou a importância do acompanhamento dos trabalhos. “Esse alinhamento é fundamental para que possamos entender o andamento das ações e planejar novas demandas. A região já recebeu cerca de R$ 21 milhões em obras de desassoreamento e manutenção, no âmbito do Programa Rios Vivos, e seguimos com investimentos em ordens de serviço que chegam a R$ 28 milhões, o que demonstra a importância dessa parceria para o enfrentamento dos desafios da drenagem”, finalizou.



A reunião contou também com a participação do assessor da SP Águas, Jonathan Bruno Moreira, e da assessora Silvia Viola, além de secretários e técnicos dos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Salesópolis.