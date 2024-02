Condemat+ promove reunião com delegados da região para apresentar Casa Abrigo

Com foco na ampliação das políticas públicas para as mulheres, a diretoria do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) recebeu os delegados da região para detalhar a operação do Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência – Casa Abrigo. O encontro, promovido nesta segunda-feira (5), é mais um passo na articulação dos atendimentos que completam a rede de acolhimento das mulheres vítimas de violência na região.



O presidente do Condemat+, Vanderlon Gomes, destacou a importância da sinergia entre os vários agentes ligados ao combate à violência contra a mulher. “É preciso o envolvimento de diversos atores para que possamos atender as mulheres que são vítimas de violência doméstica oferecendo não apenas abrigo, mas o acolhimento em todas as suas necessidades, como na parte psicológica, social e jurídica, devolvendo sua autoestima e autonomia”, afirmou.



A delegada titular das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) de Mogi das Cruzes e Suzano, Silmara Marcelino, analisou que o serviço apoia as políticas de defesa da mulher da região. “Além de tirar a vítima de uma situação de violência, a ideia desse serviço é ajudar a mulher voltar ao mercado de trabalho para que possa recomeçar”, reforçou.



A Casa Abrigo regionalizada é uma iniciativa pioneira do consórcio que conta com 20 vagas para acolher mulheres e os filhos menores de idade. A unidade atende as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá. Por se tratar de um equipamento sigiloso, sua inauguração simbólica será nesta quarta-feira (7), durante visita à região do secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.



O serviço que tem coparticipação com o Governo do Estado será gerenciado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Recomeçar, entidade especializada no atendimento de mulheres vítimas de violência há mais de 15 anos no Alto Tietê.



“As mulheres têm o atendimento integral desde o início até que ela possa novamente ser inserida na sociedade. Muitas vidas são salvas com essas iniciativas”, destacou a presidente da OSC Recomeçar, Rosana Pierucetti.



A Casa Abrigo tem a capacidade de atender as mulheres pelo período de 180 dias, oferecendo atendimento psicológico, social e jurídico, além de promover a articulação com o município de referência. Após a saída da unidade, a mulher é acompanhada pelo mesmo intervalo, garantindo que tenha acesso a trabalho, inclusão em programas sociais e de geração de renda, promovendo o resgate da sua autonomia.



O serviço funcionará em paralelo ao Programa Acolhe, convênio firmado entre o Condemat+, o Instituto Avon e o Grupo Accor, que oferece acolhimento em suas redes de hotéis para mulheres vítimas de violência que precisaram deixar suas casas.



O encontro contou com a presença da delegada titular da DDM de Ferraz de Vasconcelos, Tatiana Kajimura Chinelati, da delegada da DDM de Mogi das Cruzes, Cláudia Parra e do delegado assistente da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, Evaldo José de Melo, assim como a equipe técnica da OSC Recomeçar.