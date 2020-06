Condemat promove webinar sobre gestão das águas

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) abre a agenda do segundo semestre com o webinar Gestão das Águas no Alto Tietê, na próxima quarta-feira (01/07), das 15 horas às 17 horas. Com transmissão ao vivo pelo facebook (facebook.com/condemat), o encontro virtual abordará o papel da Região na produção de água para o abastecimento público e o pagamento por serviços ambientais.

O webinar Gestão das Águas no Alto Tietê é organizado pela Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Condemat e terá as participações especiais do presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Fabhat), Hélio Suleiman, e da pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Ana Paula Brites.

As cidades do Condemat que estão na Bacia do Alto Tietê são responsáveis pela produção de aproximadamente 30% da água que abastece a Região Metropolitana de São Paulo, através de cinco reservatórios que formam o Sistema Produtor Alto Tietê (Spat). Por conta dessa função, os municípios estão sob a Lei Estadual de Proteção aos Mananciais que impõe restrições de ocupação de solo e comprometem o desenvolvimento econômico.

“O pagamento por serviços ambientais é o instrumento ideal para compensar as perdas dos municípios e permitir o avanço na preservação dos mananciais em harmonia com o desenvolvimento para geração de emprego e renda. A gestão das águas e o pagamento por serviços ambientais precisam caminhar juntos”, destaca Daniel Teixeira de Lima, coordenador da Câmara Técnica de Gestão Ambiental.

No webinar, o presidente da Fabhat abordará a contribuição da Região na geração de água e os desafios da preservação para a reserva hídrica. Já a pesquisadora da Fipe apresentará um panorama preliminar dos estudos contratados pelo Condemat para viabilizar o pagamento por serviços ambientais. O estudo é feito com verba do Fundo Estadual de Recursos Hidrícos (Fehidro) e deve ser concluído em setembro.

Corta fogo

Nesta terça-feira (30/06), às 10 horas, as cidades do Condemat participam da programação do Junho Verde da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, que abordará o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – Operação Corta Fogo, numa iniciativa com a Fundação Florestal. Coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), a operação envolve e articula o trabalho de órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), a Polícia Militar Ambiental (PAmb), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a Fundação Florestal (FF) e o Instituto Florestal (IF). No ano passado, o CONDEMAT já promoveu um treinamento da Operação Corta Fogo com a participação de técnicos da área ambiental, Defesa Civil e Guarda Municipal das cidades do Alto Tietê. As ações integram os programas de prevenção, controle, monitoramento e combate.

A live com a Fundação Florestal também pode ser acompanhada pela rede social do consórcio (facebook.com/condemat).