Condemat realiza 1º Encontro de Planejamento Urbano do Alto Tietê nesta quarta-feira

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) realiza nesta quarta-feira (17) o 1º Encontro de Planejamento Urbano do Alto Tietê “Desenvolvimento Integrado e Sustentável”. O evento será no Cemforpe, em Mogi das Cruzes, a partir das 18 horas, com palestra do arquiteto espanhol Joaquin Sabaté e inscrições no link (goo.gl/eH1FbJ). A entrada é gratuita.

Idealizado pela Câmara Técnica de Planejamento do Condemat, que reúne os secretários da pasta nas 11 cidades,o 1º Encontro de Planejamento Urbano marca o início dos trabalhos do consórcio para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbanodo Alto Tietê, que vai definir diretrizes, projetos e ações para nortear o crescimento sustentável na Região.

“A proposta é ter um instrumento legal de desenvolvimento, pensado de forma regional, mas sem perder a essência de cada cidade e suas características territoriais, sociais e culturais”, ressaltou Elvis Vieira, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento do Condemat.

A programação do 1º Encontro de Planejamento Urbano do Alto Tietê prevê credenciamento às 18 horas e a abertura oficial às 18h30. Às 19 horas, acontecerá o painel “Planos Urbanos”, com Joaquin Sabaté, doutor, professor e pesquisador da Universidade Politécnica da Catalunha.Entre 2005 e 2013, o arquiteto foi presidente da European Masters de Pós-Graduação de Planejamento Urbano, com foco em estratégias e desenho urbano para cidades e territórios. Sabaté é autor de obras de planejamento urbano e regional na Argentina, Brasil, Itália, Chile e Espanha.

O secretário de Planejamento e Urbanismo de Mogi das Cruzes, Claudio de Faria Rodrigues, explica que o evento oferecerá uma ótima oportunidade para arquitetos e urbanistas debaterem um dos principais temas da atualidade – o desenvolvimento sustentável e o crescimento organizado das cidades. “O palestrante é um profissional gabaritado e que certamente possui muitas informações e experiências positivas para transmitir.Será muito proveitoso e esperamos que um grande público compareça, pois o objetivo do encontro é que os municípios do Alto Tietê desenvolvam políticas públicas conjuntas para o crescimento da região”, afirmou.

O Alto Tietê é formado pelas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. A população soma cerca de três milhões de habitantes e a Região responde por 5,11% do PIB do Estado de São Paulo.