Condemat realiza 3º Fórum Regional de Mulheres em Arujá

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) realizou na noite da última quarta-feira (29/10) a terceira edição do Fórum Regional de Mulheres “Vozes Que Transformam”, na cidade de Arujá. O evento reuniu mais de 500 participantes no Nippon Country Club com palestras inéditas e consolidando-se como uma das maiores iniciativas regionais em prol do fortalecimento feminino e das políticas públicas para mulheres.

A noite foi marcada por palestras inspiradoras ministradas pela delegada Regina Campanelli, pela médica cardiologista Maria Cristina Izar e pela jornalista e ativista da maturidade Maria Cândida, que trouxeram reflexões sobre saúde, segurança, autoconhecimento e protagonismo feminino.

Estiveram presentes à cerimônia a prefeita e vice-presidente do Condemat+, Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos); o prefeito anfitrião Luís Camargo (Arujá); a coordenadora e a coordenadora-adjunta da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+ e primeiras-damas, Clau Camargo (Arujá) e Roberta Taino (Biritiba Mirim), respectivamente; a coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat+ e primeira-dama de Itaquaquecetuba, Mila Prates Boigues; e a presidente da Câmara Municipal de Arujá, vereadora Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a Profª Cris, que também preside a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê.

Além disso, o diretor-técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Marco Vinholi, também marcou presença e falou em nome dos apoiadores do evento, que ainda contou com a parceria da Prefeitura e do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) e da Caixa Econômica Federal.