Condemat recebe doações de água mineral para famílias do litoral norte

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove uma ação social para levar água potável às vítimas dos temporais que castigaram o Litoral Norte do Estado nos últimos dias.

Com a previsão de novas chuvas, prefeituras e Fundos Sociais da região estão mobilizados para levar ajuda humanitária para famílias desabrigadas e desalojadas.

As doações podem ser feitas diariamente, das 9h às 17h, no Pró-Hiper, que fica na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540 – Mogilar. A iniciativa conta com o apoio do Mogi Shopping e do Patteo Urupema, que também são pontos de arrecadação.

Além da arrecadação de água por iniciativa do Condemat, o Fundo Social de Arujá também está arrecadando itens de higiene e limpeza, roupas e cobertores para destinação ao Litoral Norte por meio do consórcio.

“Este momento pede a nossa união em favor daqueles que mais precisam. O Condemat já estava mobilizado para garantir apoio aos municípios da nossa região que também têm sofrido com as chuvas e agora estamos ampliando essa corrente de solidariedade para atender estas famílias do Litoral Norte”, destacou o presidente do consórcio, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes.

Todos os itens arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social de São Paulo (FUSSP) que fará a destinação final às famílias afetadas.