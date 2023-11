Condemat recebe o conselheiro do Tribunal de Contas, Marco Bertaiolli

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebeu o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Marco Bertaiolli, nesta sexta-feira (10), na sede da entidade, em Mogi das Cruzes. No encontro foram debatidas formas de aproximar o órgão das cidades com foco no aperfeiçoamento da gestão pública.

O conselheiro, que foi prefeito de Mogi das Cruzes por dois mandatos e ocupou a cadeira da presidência do Condemat em duas gestões, se reuniu com os prefeitos do consórcio para debater dúvidas e fazer orientações aos gestores da região. “Bertaiolli já chega mostrando um grande diferencial que é a proximidade com os prefeitos, um aspecto bem orientador e se colocando à disposição de todo Alto Tietê. A experiência de ter sido prefeito dá uma tranquilidade maior, pois tem muita coisa que não é só a técnica. O olhar dele por sua história e experiência política agrega muito, inclusive, para a tomada de decisão no Tribunal de Contas”, analisou o presidente do Condemat, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes.

Para Bertaiolli, o trabalho do TCESP e dos municípios precisa ser direcionado para gerar bem-estar à população. “Na função de conselheiro quero ser indutor de boas práticas ao lado de todo o Tribunal de Contas. A aflição trazida pelos prefeitos é ter o dia a dia da administração entendido pelo tribunal no ano subsequente, quando é feita a análise da administração. Um tribunal mais próximo, que entenda as dificuldades de quem está sentado na cadeira de prefeito e possa também produzir boas práticas para serem implementadas, é um órgão que vai estar ao lado das prefeituras e dos governos, pois todos defendemos a mesma coisa, que é a melhoria de todos os serviços e da gestão pública”, ressaltou.

Durante o encontro, os prefeitos levaram algumas preocupações ao conselheiro, incluindo, a queda do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cenários que impactam nos orçamentos municipais.

A reunião contou com a participação dos prefeitos Luís Antonio de Camargo, de Arujá, José Luiz Eroles Freire, de Guararema, Eduardo Boigues, de Itaquaquecetuba, Marcia Bin, de Poá, Vanderlon Gomes, de Salesópolis, Carlos Chinchilla, de Santa Isabel e Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, além dos prefeitos em exercício Daniel Balke, de Ferraz de Vasconcelos, e Jesus Roque de Freitas, de Guarulhos.