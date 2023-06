Condemat recebe secretária estadual de Políticas Para a Mulher

O empreendedorismo feminino regional ganhou mais um incentivo com o anúncio de linhas de crédito voltadas para as donas de negócios. A iniciativa da Secretaria de Estado de Políticas Para a Mulher e o Desenvolve São Paulo foi apresentada durante evento organizado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), nesta terça-feira (30), em Mogi das Cruzes. A secretária estadual de Políticas Para a Mulher, Sonaira Fernandes anunciou o financiamento de R$ 50 milhões para as empresárias e recebeu demandas do consórcio voltadas para a defesa da mulher.

O presidente do Condemat e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, reforçou que o incentivo ao empreendedorismo abre portas para o desenvolvimento econômico regional. “As mulheres querem e precisam ser valorizadas. Este programa facilita o acesso às linhas de crédito, tirando a burocracia e oferecendo os financiamentos de maneira ágil. Quando você torna este recurso acessível, mostra que quer dar oportunidade a quem precisa, isto é fundamental”, analisou.

A secretária estadual lembrou que muitas vezes as mulheres começam a empreender sem ao menos se dar conta de que estão criando seu próprio negócio. “Sabemos que os anos pandêmicos deixaram muitas pessoas com problemas em seus negócios, principalmente as empreendedoras. Este crédito alcança as mulheres que empreendem, as que precisam de um fôlego em seu negócio, as que necessitam ampliar, comprar equipamentos e ter a matéria prima para dar o pontapé inicial em seu negócio. O objetivo deste crédito é que a mulher consiga alavancar e levantar a sua empresa”, pontuou.

Dados do Sebrae apontam que 2022 contabilizou 10,3 milhões de mulheres donas de negócios, o que corresponde a 34% do total de estabelecimentos. Em São Paulo, este número chega a 37%. Além disso, 51% das empreendedoras do Brasil são chefes de casa, o que significa que são a principal ou única renda da família. A situação demonstra a importância de estimular e fomentar o empreendedorismo feminino.

Com a ação, as empreendedoras da Região terão à disposição as linhas de crédito Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável. A primeira pode ser quitada em até 120 meses com juros de 0,33% ao mês, enquanto a segunda possui juros de 0,17% ao mês. Nos dois casos, há o acréscimo da Selic, além do prazo de carência de até 36 meses. O valor pré-aprovado para os financiamentos é de até R$ 200 mil por projeto. Os benefícios são voltados para empresas administradas por mulheres e o Desenvolve São Paulo poderá consultar a classificação de risco do negócio.

Durante o evento, o presidente do Condemat entregou para a secretária estadual reivindicações do consórcio em defesa das mulheres. O documento pede a criação de um Centro Regional de Referência no Atendimento da Mulher, serviço que possibilite a melhor articulação entre as políticas e o encaminhamento dos casos. A ideia é que a unidade contemple uma linha de programas para a superação da violência e a independência financeira, com iniciativas como aluguel solidário, transferência de renda, apoio para constituição de novo lar e empregabilidade.

Visando o atendimento rápido e cuidado integral, algo essencial nos casos de violência, o Condemat solicitou também a implantação de uma referência hospitalar regional para mulheres vítimas de violência. Apesar de contar com grandes unidades de saúde, como o Hospital Luzia de Pinho Melo (Mogi das Cruzes), o Dr. Osíris Florindo (Ferraz de Vasconcelos) e o novo Hospital Regional do Alto Tietê (Suzano), atualmente as referências disponibilizadas pela rede pública estão em outras partes do Estado. Sonaira afirmou que levará os pedidos para a Secretaria de Estado da Saúde para discutir os pedidos.

Apenas nos quatro primeiros meses do ano, os 14 municípios do grupo registraram 254 casos de estupro, já em 2022, o Alto Tietê acumulou ao menos nove feminicídios, segundo as estatísticas.

O evento que teve o apoio do Sebrae contou com a participação dos prefeitos de Poá, Márcia Bin e de Salesópolis, Vanderlon Gomes, o coordenador da Câmara Técnica de Assistência Social e Políticas Públicas para Mulheres do Condemat, Rodrigo Freitas, o consultor de negócios do Desenvolve São Paulo, Ricardo Dalceano, vice-prefeitos, secretários municipais, representantes de entidades e convidados.