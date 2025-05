Condemat+ vai ao Pará alinhar estratégias para nova etapa do Recicla Cidade

Uma comitiva do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) está em Benevides-PA, para conhecer estratégias e implantar uma nova etapa do Recicla Cidade. O intercâmbio foi organizado pela ONG Espaço Urbano, parceira do consórcio desde 2021 com o programa, que já foi premiado nacionalmente. O grupo chegou à cidade paraense no dia 19 de maio e segue até esta quarta-feira (21/5) com uma imersão sobre as inovações aplicadas ao programa que tem como principal parceria as empresas Natura e Tetra Pak. Um dos principais diferenciais do programa é o uso da Moeda Humanitária, certificada pelo Instituto Banco do Brasil, como política pública.

A capital paraense, Belém, estará no centro da discussão sobre sustentabilidade, pois irá sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (Cop30) em novembro. Nesse contexto, Benevides, localizada nos arredores, também pulsa a pauta ambiental e tem como destaque sua versão mais aprimorada do Recicla Cidade.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos e vice-presidente do Condemat+, Priscila Gambale, que integra a comitiva, afirmou que a experiência do Pará será levada para o Alto Tietê.

“A experiência exitosa que estamos vendo aqui a partir de uma atuação intersetorial será levada para a nossa região com o intuito de levar desenvolvimento, sustentabilidade e um novo olhar sobre a economia atrelada a preservação ambiental. Vimos que aqui foi trabalhado muito o envolvimento de todas as secretarias e o pertencimento da comunidade com o projeto”.

Conhecer as ações adotadas com sucesso em Benevides é estratégico para o Condemat+. Isso porque em setembro de 2024, a Espaço Urbano e o consórcio lançaram a proposta da Rede Regional de Circularidade, com o objetivo de captar patrocínio de empresas para a ampliação das lojas socioambientais – unidades em todas as cidades – e a criação de uma moeda regional, onde o morador de uma cidade possa trocar seus recicláveis também no município vizinho.

Esse modelo foi elencado como uma das prioridades da coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais e primeira-dama de Itaquaquecetuba, Mila Boigues, durante a posse da nova gestão no início do ano. Para ela, o programa deve servir como um case de sucesso a partir de uma organização própria, inserida no contexto de cooperação regional.

“A gente sai daqui com a mente cheia de ideias e vamos levar uma nova fase do projeto para os municípios do Condemat+ para impulsionar as ações de sustentabilidade".

Em Benevides, já foram ativados 22 Espaços Eco Troca, distribuídos estrategicamente em escolas, centros comunitários e instituições parceiras. O programa e suas inovações visam a ampliação da coleta seletiva, contribuindo com a geração de renda, inclusão produtiva e segurança alimentar. No caso da cidade paraense, foi implantado o Mercado do Bem, onde recicláveis são trocados por itens de primeira necessidade, beneficiando cerca de 180 famílias em situação de vulnerabilidade.

A prefeita da cidade anfitriã, Luziane Solon, discorreu sobre as transformações sociais que surgiram a partir da implantação do Recicla Cidade que, na versão local recebeu o nome “Recicla Benevides”.

“A gente conseguiu atingir resultados tão grandiosos que hoje o programa tem atraído outros olhares e se tornado referência para outras cidades. Também quero conhecer como o projeto é desenvolvido no Alto Tietê”.

A viagem conta como uma verdadeira imersão no programa de Benevides, incluindo visitas técnicas e troca de experiência com os representantes do poder público e parceiros envolvidos.

Também integram a comitiva, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, responsável por uma das lojas modelo do Recicla Cidade, e coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do consórcio, Clau Camargo; a presidente do Fundo Social de Biritiba Mirim e coordenadora adjunta da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, Roberta Taino; a presidente do Fundo Social de Salesópolis, cidade que tem a primeira loja modelo de mitigação das mudanças climáticas, Jamily Jhenniffer de Macedo; a diretora técnica de Meio Ambiente de Suzano e coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Condemat+, Solange Wuo; a secretária de Meio Ambiente de Itaquaquecetuba e coordenadora do Grupo de Trabalho de Resíduos do Condemat+, Yasmim Zampieri; e as representantes do projeto Educa Mania by Vôlei Mania em parceria com Instituto Maurício de Sousa, Kátia Martins e Cláudia Mendonça.



Sobre o programa

O Recicla Cidade foi desenvolvido fortemente nos anos de 2021-2022, com patrocínio da Tetra Pak. Os resultados obtidos possibilitaram que o Condemat+ fosse reconhecido nacionalmente colecionando prêmios: 1º lugar no Prêmio Estratégia Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Frente Nacional de Prefeitos (2022); o 1º lugar no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor – São Paulo; e 2º lugar no Prêmio Boas Práticas ODS do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo