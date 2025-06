Conexão Games do Sebrae-SP impulsiona setor de jogos no Alto Tietê

Com foco no fomento do mercado de jogos na região, o Sebrae-SP Alto Tietê promoveu, ao lado da Fatec, Etec, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), Fundação IOCHPE e Zerovox, a primeira edição do “Conexão Games”. O evento, realizado nesta sexta-feira (13/06), em Ferraz de Vasconcelos, reuniu especialistas que debateram o potencial do setor e as oportunidades geradas para o mercado local, especialmente com os estudantes da Etec e Fatec.

A iniciativa integra as ações do programa Crie Games, do Sebrae-SP, lançado no início do ano e que oferece diversas soluções tanto para quem deseja ingressar na área quanto para empresas já consolidadas que buscam se desenvolver ainda mais.

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, destacou que a proposta é implementar um hub de games no Alto Tietê e transformar a região em referência na área. “Os jogos brasileiros são admirados em todo o mundo por sua criatividade e qualidade. A Etec de Ferraz de Vasconcelos conta com um curso técnico de Programação de Jogos Digitais e temos outras instituições de ensino com formações voltadas à tecnologia. Por meio de parcerias com o poder público, a iniciativa privada e entidades queremos fortalecer o setor de games, que possui uma cadeia produtiva ampla e potente”, afirmou.

Atualmente, o Brasil é líder no mercado de games da América Latina. “Temos um mercado muito grande de jogadores e precisamos incentivar a criação de mais estúdios brasileiros desenvolvendo jogos. A vantagem é que podemos acessar o mercado global, já que as plataformas online oferecem essa possibilidade. Além disso, os games estão conectados às profissões do futuro, gerando inovação e soluções tecnológicas que podem beneficiar outros setores como Educação, Saúde e Recursos Humanos”, reforçou a gestora estadual de games do Sebrae-SP, Martha Lopes.

Para a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, a iniciativa estimula o protagonismo juvenil. “Sejam bons em tudo o que fizerem, independentemente dos seus sonhos”, afirmou. Já o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, ressaltou a importância do evento para a economia local. “Os games são uma ferramenta da economia criativa e acreditamos que há potencial para gerar divisas para a cidade”, analisou.

O Conexão Games promoveu uma série de palestras com Leonardo Martins, QA Lead da Webcore Games, e Vicente Vieira, cofundador das empresas Geppetto, Manifesto Games e Raid Hut, mediadas por Pedro Cunha, gerente de programas da Fundação IOCHPE.

“A juventude do mundo inteiro enfrentará um grande desafio. A chegada da inteligência artificial já está transformando o mercado de trabalho, o que possivelmente resultará em desemprego em algumas áreas e oportunidades em outras. Como preparar os jovens para um mundo que nem nós sabemos como será? Por meio de parcerias”, declarou Cunha.

O evento também contou com uma feira de produtos geeks, disputas de games e jogos de tabuleiro e oficinas temáticas. “Buscamos desmistificar a ideia de que os jogos servem apenas para entretenimento e mostrar que eles representam uma oportunidade de empreender. O objetivo do evento é despertar os atores da região para o universo dos games”, apontou a gestora regional de Economia Criativa e Turismo do Alto Tietê, Samira Gardziulis.

A iniciativa teve ainda a participação do diretor da Etec de Ferraz de Vasconcelos, Ademir Cardoso; do diretor da Fatec de Ferraz de Vasconcelos, Fernando Juabre Muçouçah; do presidente da ACIFV, Luís Evandro Trevisani; além dos empresários Anderson Santiago, da Zerovox, e Luiz Martins, da A Tenda Jogos.