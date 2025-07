Conferência Livre de Mulheres discute políticas públicas para população feminina em Poá

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”, a Conferência Livre de Mulheres será realizada neste sábado (02/08), a partir das 9 horas, na Câmara Municipal de Poá. O encontro, organizado por entidades sociais com o apoio da Prefeitura, tem como objetivo promover o diálogo entre a sociedade civil, órgãos públicos e o terceiro setor. A proposta é reunir mulheres de diferentes áreas e realidades para debater os principais desafios enfrentados e construir propostas de políticas públicas voltadas à população feminina.

Durante a conferência, serão debatidos quatro eixos centrais: a garantia de políticas de saúde integral, com foco no acesso das mulheres a serviços de qualidade; o enfrentamento de todas as formas de violência, incluindo a de gênero, a doméstica e o feminicídio; a promoção da autonomia financeira como instrumento essencial para o empoderamento feminino; e o fortalecimento da governança, com ênfase na ampliação da participação popular e na presença ativa das mulheres na formulação de políticas públicas e nos espaços de decisão.

Os trabalhos estão sendo organizados pela Associação Amigos de Bairro Jardim Emília, Jardim Pinheiro e Adjacências, pela Associação Recreativa e Cultural Amigos do Jardim Débora e Adjacências, pela Associação de Amigos de Calmon Viana e Vilas Adjacentes e pela Associação Recreativa e Cultural Amigos dos Bairros de Poá.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, destaca a relevância do evento para a construção de políticas públicas mais efetivas e a importância da participação popular. “A conferência é um espaço essencial para ouvir as mulheres, entender suas demandas e transformar essas vozes em ações concretas. É assim que construímos uma cidade mais justa e igualitária para todas. A Prefeitura de Poá oferece todo apoio para que esse encontro aconteça e convida também a população feminina para que participe”, disse.

As conferências livres têm como propósito fortalecer o protagonismo feminino, garantindo que suas contribuições estejam no centro das decisões políticas. A partir das discussões, são elaboradas propostas que poderão ser levadas às etapas estaduais e nacionais da Conferência de Políticas para as Mulheres, promovendo avanços reais na luta por equidade de gênero.