Confira a programação do aniversário de 463 anos de Itaquaquecetuba

O município de Itaquaquecetuba terá uma programação especial durante o mês de setembro para comemorar seus 463 anos. A festa começou na sexta-feira (1) com a assinatura da ordem de serviço do projeto estadual Casa da Mulher em SP.

"É com muita alegria que iniciamos as festividades de aniversário da nossa querida Itaquá. Temos muito a comemorar com obras em andamento, equipamentos entregues e mais qualidade de vida para a população", destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Neste sábado (2) e domingo (3), será realizada a Festa Social da Igreja Nossa Senhora D'Ajuda na praça Padre João Álvares, no Centro, das 15h às 22h, com shows de Simão e Felipe e do padre Antônio Maria.

Ainda no domingo, às 8h, acontece a 10ª Corrida Beneficente da Casa da Criança no Itaquá Park Shopping e das 8h às 15h, a avenida Ver. João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia, recebe mais um Encontro de Carros Antigos.

De segunda (4) a quarta (6), será realizada uma campanha de doação de sangue solidária com troca de ingresso para o Itaquá Rodeio Fest. Na terça (5), o Centro de Saúde Infantil comemora um ano de existência às 15h.

De 6 a 16, a iniciativa privada promove o Itaquá Rodeio Fest, com shows de Maiara & Maraisa e Marcos & Bueno no dia 6, Gusttavo Lima no dia 7, DJ Alok no dia 8, Zé Neto & Cristiano no dia 9, Ana Castela e DJ Maju Santana no dia 10, Thiaguinho no dia 15 e, para encerrar, Léo Santana e DJ Maju Santana no dia 16.

Ainda no dia 7, será realizado o Desfile Cívico com concentração na avenida Emancipação, no Centro, às 10h. No dia 12 será o início da operação de acolhimento sigiloso para mulheres vítimas de violência doméstica e no dia 17, às 9h, uma Cavalgada está programada para ocorrer, com concentração no Parque Ecológico.

A abertura da Semana Nacional do Trânsito será no dia 18, às 10h, no Parque Ecológico, e no dia 19 será a inauguração da nova sede da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania na rua Nemésio Cândido Gomes, 30 - Vila Zesuína.

De 19 a 22, a campanha "Faixa de pedestres: Travessia de vidas" vai passar por diferentes pontos da cidade para levar conscientização sobre as leis de trânsito. No dia 20 será inaugurado o Conselho Tutelar 2 e, no dia 22, começa a operação do CadÚnico móvel na Vila São Carlos.

No dia 23, às 7h30, acontece o Torneio de Voleibol Adaptado no Ginásio Municipal Sumiyoshi Nakaharada e, às 9h30, o 3º Passeio Ciclístico, com concentração no Parque Ecológico. A Corrida Kids Fun também será no ginásio no dia 26, às 9h, e nesta mesma data será inaugurado o CRAS Morro Branco.

Já a caminhada de promoção à vida e prevenção ao suicídio, a inauguração do CEMI no antigo Morena Rosa e a entrega do Campo do CEC acontecem no dia 29. A programação se encerra com o Dia do Esporte no ginásio da Vila Japão e um torneio de várzea no Campo do CEC no dia 30.

Também neste mês está prevista para ocorrer a reinauguração das Unidades de Saúde da Família Jardim Josely e Pequeno Coração, além da Unidade Básica de Saúde Jardim do Carmo. As datas estão sendo definidas.

Confira a programação completa:

2 e 3 - 15h às 22h - Festa Social Nossa Senhora D'Ajuda - Praça Padre João Álvares - Centro

3 - 8h - 10ª Corrida Beneficente da Casa da Criança - Itaquá Park Shopping

3 - 8h às 15h - Encontro de Carros Antigos - Avenida Ver. João Fernandes da Silva - Vila Virgínia

4 a 29 - Campanha Setembro Amarelo - UBSs, USFs, Saúde Mental, CAPS II e CAPS IJ

4 e 5 (8h às 16h) e 6 (8h às 12h) - Campanha de Doação de Sangue - Rua Santa Rita de Cássia, 151 - Vila Japão

5 - 15h - Aniversário de 1 ano do CSI - Rua João Vagnotti, s/n - Centro

6 - 17h - Rodeio Fest - Maiara & Maraisa e Marcos & Bueno - Estrada Governador Mário Covas Júnior, altura do 1.355 - Jardim Adriane

7 - 10h - Desfile Cívico - Concentração na avenida Emancipação - Centro

7 - 17h - Rodeio Fest - Gusttavo Lima - Estrada Governador Mário Covas Júnior, altura do 1.355 - Jardim Adriane

8 - 17h - Rodeio Fest - DJ Alok Estrada Governador Mário Covas Júnior, altura do 1.355 - Jardim Adriane

9 - 17h - Rodeio Fest - Zé Neto & Cristiano - Estrada Governador Mário Covas Júnior, altura do 1.355 - Jardim Adriane

10 - 17h - Rodeio Fest - Ana Castela e DJ Maju Santana - Estrada Governador Mário Covas Júnior, altura do 1.355 - Jardim Adriane

12 - Início da operação do acolhimento sigiloso para mulheres vítimas de violência doméstica

15 - 17h - Rodeio Fest - Thiaguinho - Estrada Governador Mário Covas Júnior, altura do 1.355 - Jardim Adriane

16 - 17h - Rodeio Fest - Léo Santana e DJ Maju Santana - Estrada Governador Mário Covas Júnior, altura do 1.355 - Jardim Adriane

17 - 9h - Cavalgada - Concentração no Parque Ecológico

18 - 10h - Abertura da Semana Nacional do Trânsito - Rua Cabrália Paulista, 100 - Estação

19 - 10h - Inauguração da nova sede da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania - Rua Nemésio Cândido Gomes, 30 - Vila Zesuína

19 a 22 - Campanha "Faixa de pedestres: Travessia de vidas" - itinerante

20 - Inauguração do Conselho Tutelar 2 - Rodovia Alberto Hinoto, 5.305 - Jardim Una

22 - Início da operação do CadÚnico móvel - Vila São Carlos

23 - 9h30 - 3º Passeio Ciclístico - Concentração na rua Cabrália Paulista, 100 - Estação

23 - 7h30 - Torneio de Voleibol Adaptado - Rua Santa Rita de Cássia, 151 - Vila Japão

26 - 9h - Corrida Kids Run - Rua Santa Rita de Cássia, 151 - Vila Japão

26 - Inauguração do CRAS Morro Branco - Avenida Ítalo Adami, 2.023 - Vila Zeferina

29 - 9h30 - Caminhada de promoção à vida e prevenção ao suicídio - Concentração na praça Padre João Álvares – Centro

29 - Inauguração do CEMI - Avenida Ítalo Adami, 136 - Vila Zeferina

29 - 19h - Inauguração do CEC - Rua Arandu, s/n - Jardim Caiuby

30 - 9h - Dia do Esporte - Ginásio Sumiyoshi Nakaharada (rua Santa Rita de Cássia, 151 - Vila Japão)

30 - Torneio CEC de jogos de varzéa - Rua Arandu, s/n - Jardim Caiuby