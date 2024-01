Confira as próximas datas do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais

O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2024 oferece 91.913 vagas para cursos Técnicos, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo. O exame foi realizado no dia 10 de dezembro, por candidatos de todo o Estado de São Paulo.

Acompanhe as próximas datas do cronograma do Vestibulinho das Etecs:

11 de janeiro de 2024, a partir das 15h: divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos e do resultado da prova de aptidão;

divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos e do resultado da prova de aptidão; 12 de janeiro de 2024: primeira convocação para matrícula, por e-mail e SMS;

primeira convocação para matrícula, por e-mail e SMS; 15 e 16 de janeiro de 2024: envio de documentos para os convocados na primeira chamada para matrícula;

envio de documentos para os convocados na primeira chamada para matrícula; 18 de janeiro – até meio-dia: divulgação da análise de documentos das matrículas da primeira chamada, por e-mail;

divulgação da análise de documentos das matrículas da primeira chamada, por e-mail; 19 de janeiro: segunda convocação para matrícula, por e-mail e SMS;

segunda convocação para matrícula, por e-mail e SMS; 22 e 23 de janeiro: envio de documentos para os convocados na segunda chamada para matrícula.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.