Confira atrações da Mostra Internacional de Poesia em Movimento no Alto Tietê

A 1ª Mostra Internacional de Poesia em Movimento no Alto Tietê (Mipemat) está chegando. Entre 8 de julho e 6 de agosto o evento levará atividades artísticas e culturais a Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá e Biritiba Mirim. São mais de 60 atrações, tão diversas que não se limitam à literatura, extrapolando os limites entre as artes, criando uma caravana, um caldeirão, uma mistura cultural.

Tem apresentação musical com o pernambucano Mestre Nico e o Balanço da Manipueira, que fará um show dançante e uma vivência de Maracatu Rural (ou Maracatu de baque solto), tem a participação de artistas indígenas com diversas linguagens e campos de atuação, como o Sarau Urukum - coletivo formado por mulheres indígenas, e muito mais.

O coletivo Slam da Guilhermina e o grupo Slam da Roça Conpoema promovendo competições amistosas de poesia; a Trupe Trapaceiros, com o espetáculo circense-teatral ‘Quando acordei, o circo já tinha ido embora’; e um destaque para o Conjunto Afrikanse, que realiza sarau lusófono na abertura da programação, com cantoria e contações de história nas linguagens étnicas africanas de Angola, Nigéria, Moçambique, Congo e Guinés, além da atração musical ‘Nossos Cantos e Contos’, com a participação da cantora Angolana Jéssica Areias e do compositor e etnomusicólogo moçambicano Otis Selimane.

A Cia. Menina Fulô investiga o início da vida, a partir de movimentos e sonoridades, com a performance para crianças e bebês ‘Dança Dentro’; a Cia. Oya Ô leva ao público a tradição oral guineense em ‘Contos e cantos da Guiné-Bissau’, o projeto ‘Batucada das Pretas’ traz ao público composições autorais numa roda de samba protagonizada por mulheres negras, além do coletivo ‘AFROJAM-SP’ que promove interação musical sob a insígnia “celebração e protagonismo: das tradições ao afrofuturismo”, inspirado nos antigos clubes de Jazz, onde nascem as Jam’s Sessions.

E não é só isso. A presença de outros nomes também compõe o cenário multicultural, a exemplo do escritor, ambientalista e líder indígena Ailton Krenak, que é autor dos livros ‘Ideias para Adiar o Fim do Mundo’, ‘A Vida Não é Útil’, ‘Futuro Ancestral’ e ‘O Amanhã Não Está à Venda’.

Está na participação de Krenak, aliás, o cerne da Mostra Internacional de Poesia em Movimento do Alto Tietê (Mipemat): ocupar poética, crítica e criativamente a região, com conteúdos gratuitos, de classificação livre e teor pedagógico e didático, que revelam questões lusófonas e o empoderamento e valorização da lusofonia enquanto fenômeno mestiço e transcultural, permeado de diversas línguas e poéticas dissidentes.

Em outras palavras, é uma grande caravana que percorrerá cinco cidades, em um único movimento de transformação e provocação por meio da arte. A curadoria desta edição é um mosaico sensível e provocativo que busca promover a diversidade cultural, o aprendizado coletivo, a escuta ativa e a interação entre público e artistas de diferentes linguagens e saberes.

Viabilizado com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC) – edital 26/2022, de Literatura / Produção e realização de evento literário, o line-up completo conta com nomes como Atelier GRAVE, Batucada das Pretas, AFROJAM-SP, Combuca da Judite, Malu Bandeira, Ailton Krenak, Landy Freitas, Erick Kalonji, Brendo Lima, C.T.I - Teatro da Investigação, Slam da Roça CONPOEMA, Melvin Santhana, Buraco d’Oráculo, Cia Chaveiroeiro, Conjunto Afrikanse, Queila Rodrigues, Palhaço Dudu, Cia. Menina Fulô, Slam da Guilhermina, Ateliê Linha Prendada, Hever Alvz, Jéssica Areias, Otis Selimani, Ermi Panzo, Jéssica Nascimento Olaegbé, Daniel Minchoni, Cabocla de Lança Estandarte Poéticos, Mafuane Oliveira, Memeu Cabral, Ratho ZL, Marcelo Barbosa, Congada Santa Efigênia, Palhaço Vandoxxidoo, Jô Freitas, Setes - Cia de dança, Leonnardo Sobreira, Wal Serra, Urukum Sarau, Sarau Mistura Poética, Trupe Trabapeceros, Di Mandê, Cauê Silva, Leonardo Matumona, Patrícia Jimy, O Gato Gago, Ateliê Omi, Brenô, Sandra Vianna, Carla Pozo, Tiago Costa, Maurício Noro, Rodrigo Góes, DJ ARMatese, Mestre Nico e Balanço da Manipueira, entre outros.

Detalhes das atrações e também os endereços, datas e horários de cada uma delas, estão disponíveis nas redes sociais da Okê! Produções (https://instagram.com/okeproducoes), produtora idealizadora do projeto, cujas atividades em diversas linguagens artísticas vem ganhando espaço no circuito cultural regional a partir de ações formativas, obras artísticas e eventos diversos, com foco na troca de experiências sensíveis, no desenvolvimento coletivo e colaborativo.