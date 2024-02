Confira o funcionamento dos transportes metropolitanos no Carnaval

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão alteração na programação para atender os foliões que pretendem curtir o Carnaval.

Trilhos

Nesta sexta-feira e no sábado (9 e 10), para atendimento aos passageiros que terão como destino o Anhembi, as estações Palmeiras-Barra Funda, que atende aos passageiros da CPTM e do Metrô, e Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, ficarão abertas ininterruptamente para embarque e desembarque. As demais estações da CPTM e do Metrô operam apenas para transferência e desembarque.

Já na segunda e na terça-feira (12 e 13), a operação das linhas da CPTM será igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na quarta-feira (14), a operação é normal. No Metrô, a operação será monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e se necessário, haverá aumento na frota.

Ônibus intermunicipais

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba vão operar na segunda-feira (12), com a mesma programação de sábado e no dia 13, com a operação de domingo. Na quarta-feira de cinzas, o funcionamento será o mesmo de sábado, com reforço na frota a partir das 11h.

Já na Baixada Santista, nos dias 12 e 14 de fevereiro, as linhas da EMTU com maior demanda de passageiros mantem a programação normal. E as demais linhas operam no horário padrão dos dias de sábado. Na terça-feira (13), todas as linhas seguem a programação de domingo, incluindo o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). Na segunda-feira (12), o VLT opera com o funcionamento padrão de sábado e na quarta-feira (14), a frota segue o mesmo horário de um dia útil.

Bilhetes

Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br

Bikes

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

A STM cuida diariamente do transporte de 8,5 milhões de passageiros, na média dos dias úteis. São passageiros que usam os ônibus gerenciados pela EMTU, além dos trens do Metrô, da CPTM e das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, estas quatro últimas concedidas à iniciativa privada. A Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado, também é responsabilidade da STM.