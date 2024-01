Conheça as principais metas e prioridades dos prefeitos do Alto Tietê para o ano de 2024

As prefeituras do Alto Tietê definiram suas prioridades para 2024. Poá, Suzano, Itaquá, Ferraz, Guararema, Mogi das Cruzes e Santa Isabel afirmaram que uma das principais é melhorar a Saúde da cidade. Os prefeitos se preparam para cumprir as metas.

Para 2024, Poá projeta a entrega do novo viaduto e projetos em torno da obra que vão formar um novo complexo viário na região central, além de uma possível instalação de uma universidade, que poderá ter até cursos de medicina.



Em Suzano, as prioridades são manter o ritmo de crescimento com projetos inovadores, como Clínicas da Família e da Mulher, entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, além de revitalizações dos postos de saúde do Miguel Badra Baixo e do Jardim Europa, entre outras entregas na Saúde.



Já nas reformas urbanas, Suzano quer focar na entrega do terminal de ônibus em Palmeiras, visando elevar a qualidade de vida dos susanenses. A prioridade também será entregar o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) do Jardim Santa Inês, uma nova escola no Jardim Gardênia Azul, a execução do Corredor Ecológico, no Jardim Revista e a inauguração de uma nova praça na Vila Maluf. Suzano afirmou que terão ainda mais novidades de inauguração para o ano de 2024.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba destaca a manutenção da boa gestão dos recursos públicos, incluindo a continuidade das obras em andamento, e reforça ações nas áreas de Saúde e Educação para 2024.



Ferraz de Vasconcelos concentrará esforços na ampliação dos serviços de saúde, como a contratação de 25 médicos e 260 agentes de saúde. Além disso, a prefeitura dará importância a ampliação do serviço de marcação online de consultas médicas, e também a inauguração de uma nova UBS.



A administração também vai entregar novos equipamentos, como campos de futebol e dar início às reformas do Castelo Zenker e do Centro de Convenções. A habitação também terá uma atenção especial. Na educação, o plano é seguir recebendo investimentos.

Enquanto Guararema, a prioridade para 2024, são as obras essenciais, como revitalizações no Centro de Especialidades e Apoio à População (Cesap) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Jardim Dulce e do Lambari Saúde. O município terá a construção da primeira ciclovia. Ainda dar continuidade a construções como o Hospital Municipal, a Casa de Convivência no Paratei e cinco novas escolas nos bairros D’Ajuda, Paratei, Morro Branco, Jardim Dulce e Nogueira.

Em Mogi das Cruzes, estão previstas entregas: a clínica-escola de Jundiapeba, a UBS do Botujuru e o Pipa HUB. Serão instaladas 120 câmeras de segurança e, além disso, a cidade terá 100% de lâmpadas LED.



Sobre a situação financeira da cidade, a Prefeitura afirmou que o orçamento aumentou em R$ 1 bilhão

Em relação ao pedágio que deve ser feito na Mogi-Bertioga, a Prefeitura continua afirando que trata-se de um “absurdo” e reforçou o posicionamento contrário à implementação da portagem na rodovia.



Muitos projetos vêm dando certo. O de educação música, por exemplo, promovidos pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, foram destaques em campeonatos de bandas e apresentações na cidade ao longo de 2023. As iniciativas atendem 15.632 alunos com aulas de musicalização, instrumentos e coreografia em 48 escolas das redes municipal e estadual da cidade.

A cidade conta com o Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola e o Pra Ver a Banda Passar.



Também tiveram início as obras do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica começaram nesta quarta-feira (3) na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, conhecida como “Avenida dos Bancos”, no Centro. O primeiro trecho, entre a Rua Dr. Deodato Wertheimer e a Rua Braz Cubas, foi interditado no período da manhã.

Por se tratar de um serviço mais complexo, é preciso fazer a escavação e recuperação da base antes de implantar a nova camada asfáltica.