Conjunto Santo Ângelo recebe a edição deste sábado do programa Bairro Feliz

O Conjunto Santo Ângelo recebe neste sábado (18), das 10 às 14 horas, mais uma edição do programa Bairro Feliz. A iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes que leva atividades de lazer e serviços para a população acontecerá na rua São Jorge, em frente à escola estadual Professor Lucinda Bastos e à escola municipal Professor Sérgio Benedito Fernandes de Almeida.

A edição deste sábado conta com as apresentações das bandas da escola municipal Professor Mário Portes e da escola estadual Professora Lucinda Bastos, que também levará seus grupos de dança e teatro. O coral da escola municipal Professor Sérgio Benedito Fernandes de Almeida e os alunos do Ceim Professora Adahyla Marques Campos Carneiro também farão apresentações para o público.

As crianças poderão se divertir com os brinquedos já tradicionais da iniciativa, pintura facial e participar dos concursos de modelo, embaixadas e dança. Pais e alunos da escola também farão exposição de artesanato. Os participantes também poderão aproveitar clínicas de futsal, tênis de mesa e pebolim.

Na área da Saúde, a população terá à disposição a vacina contra HPV, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exames de DST/Aids e coleta de papanicolau, além da campanha contra o mosquito Aedes Aegypti e emissão dos Cartões SIS e SUS. Os animais de estimação poderão receber a vacinação antirrábica para cães e gatos e a equipe do Centro de Controle de Zoonoses oferecerá orientações sobre o cuidado com os animais de estimação e agendamento para castração.

Na Assistência Social, a Unidade Móvel oferecerá divulgação e atendimento sobre programas para a população, como o Bolsa Família. A Coordenadoria de Habitação fará orientações sobre programas habitacionais. O Crescer disponibilizará atividades de corte de cabelo, limpeza de pele e esmaltação de unhas, desenvolvidas por alunos e monitores da iniciativa.

O Bairro Feliz também terá com serviço de emissão da primeira via da carteira de identidade para menores de 18 anos feita pela Polícia Civil, que é um dos grandes sucessos do projeto. Para a elaboração do documento, é necessária a apresentação do original e uma cópia da certidão de nascimento. A prestação de serviços também terá orientações jurídicas com a OAB e sobre empreendedorismo com as equipes do Banco do Povo e do Sebrae. Já o Emprega Mogi receberá currículos e fará a emissão de carteiras de trabalho.

A Escola Mirim de Trânsito terá atividades voltadas à segurança viária para crianças, dentro da programação do Maio Amarelo. A empresa Mogi Passes também estará presente no Bairro Feliz, com orientação e recarga sobre o Cartão SIM. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente oferecerá informações sobre o programa Recicla Mais Mogi, educação ambiental e fará o plantio de árvores e doação de mudas.

A unidade móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) atenderá a população com serviços como cartão de estacionamento para idoso, ISS, segunda via do IPTU, cobrança amigável, atualização de cadastro e informações sobre o cadastro imobiliário.